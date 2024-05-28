دلائل تشير إلى تهرب نجم النصر السعودي من المباريات
ورّط إيميريك لابورت فريقه النصر بشكل غريب في غياب دفاعي جديد بالفترة الختامية من الموسم، بعد طرده بشكل مباشر أمام الرياض قبل أيام.
طرد لم يكن في الحسبان سيجعل دفاعات النصر أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في موقف حرج، لكن هل تعمد اللاعب ذلك لسبب ما؟
ذلك ما سنحاول رصده فيما هو قادم:
غياب الدافع
الشيء بالشيء أولًا، حالة الطرد التي تعرض لها لابورت لم يكن لها أي داع من الأساس في ظل تقدم النصر في النتيجة على الرياض وتفوقه.
التوتر بذلك الشكل يبدو مفتعلًا في بعض الأحيان، فلا يوجد سبب واضح لمثل هذا التصرف والمسك بالمنافس وضربه إذا ما كانت البطولة محسومة والمباراة تسير في اتجاه فريقك.
تصرف لابورت أثار الكثير من الجدل في وقته، لكن مع مرور الوقت تظهر الصورة أوضح للجميع وتنكشف الحقائق.
مقاطع الاحتفال بعيد ميلاده
بعد ساعات قيلة من إعلان لجنة الانضباط إيقاف إيميريك لابورت لمدة مواجهتين وانتهاء موسمه بشكل رسمي مع النصر، ظهر اللاعب عبر حسابه في إنستجرام وهو يحتفل بعيد ميلاده دون أي مبالاة.
لابورت أثار سخط وضيق الجماهير بهذا التصرف، بالأخص أنه يأتي قبل لحظات من بداية مباراة فريقه أمام الاتحاد الختامية في الدوري، وقبل أيام من مواجهة قد تقلب موسم النصر بشكل كامل أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ردود أفعال الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كانت متباينة، فمنهم من صفوف النصر الذين هاجموه بشدة، ومن صفوف الهلال الذين سخروا من تصرفه وقالوا إنه يفعل ذلك فقط لأنه لا يلعب لفريق كبير.