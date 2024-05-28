دلائل تشير إلى تهرب نجم النصر السعودي من المباريات

ورّط إيميريك لابورت فريقه النصر بشكل غريب في غياب دفاعي جديد بالفترة الختامية من الموسم، بعد طرده بشكل مباشر أمام الرياض قبل أيام.

طرد لم يكن في الحسبان سيجعل دفاعات النصر أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في موقف حرج، لكن هل تعمد اللاعب ذلك لسبب ما؟

ذلك ما سنحاول رصده فيما هو قادم: