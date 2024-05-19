لابورت يعلن رغبته في مغادرة النصر السعودي

حسم الإسباني إيمريك لابورت، مدافع النصر السعودي، موقفه من العروض المقدمة له من الدوري الإسباني لضمه خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "elgoldigital"، اليوم الأحد، فإن الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو، طالب بالتعاقد مع أحد المدافعين، إمّا لابورت، لاعب النصر، وإمّا إينييغو مارتينيز، نجم برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن لابورت ومارتينيز هما الخياران الوحيدان اللذان تعمل عليهما إدارة أتلتيك بلباو في الوقت الحالي، ولكن قلب الدفاع الأقرب لأتلتيك هو إيمريك لابورت.

وأوضحت الصحيفة، أن لاعب النصر أبدى رغبته في مغادرة الدوري السعودي والعودة للعب في إسبانيا.