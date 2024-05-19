لابورت يعلن رغبته في مغادرة النصر السعودي
حسم الإسباني إيمريك لابورت، مدافع النصر السعودي، موقفه من العروض المقدمة له من الدوري الإسباني لضمه خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "elgoldigital"، اليوم الأحد، فإن الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو، طالب بالتعاقد مع أحد المدافعين، إمّا لابورت، لاعب النصر، وإمّا إينييغو مارتينيز، نجم برشلونة.
وذكرت الصحيفة أن لابورت ومارتينيز هما الخياران الوحيدان اللذان تعمل عليهما إدارة أتلتيك بلباو في الوقت الحالي، ولكن قلب الدفاع الأقرب لأتلتيك هو إيمريك لابورت.
وأوضحت الصحيفة، أن لاعب النصر أبدى رغبته في مغادرة الدوري السعودي والعودة للعب في إسبانيا.
وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن إدارة النادي الإسباني تجهز عرضًا ضخمًا لمدة 3 سنوات من أجل الحصول على لابورت في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان المدافع ذو الأصل الفرنسي، انضم إلى صفوف النصر وصيف بطل الدوري السعودي في صفقة قوية قادمًا من صاحب الثلاثية التاريخية مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي.
يُذكر أن لابورت سبق له حمل قميص الفريق الأول لنادي أتلتيك بلباو في الفترة بين ديسمبر 2012 إلى يناير 2018، قبل أن يرحل في صفقة قياسية إلى صفوف مانشستر سيتي بقيمة وصلت إلى 65 مليون يورو.
وشارك لابورت مع النصر في المسابقات المحلية ودوري أبطال آسيا، في تجربة جديدة برفقة نجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبروزوفيتش.
ويُعتبر لابورت من أبرز اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي التاريخي التي شهدته المملكة العربية السعودية، ما يجعل خروجه في الآونة الحالية صعبًا.