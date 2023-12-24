حقيقة رحيل لابورت عن النصر من أجل الانضمام لريال مدريد
كشفت تقارير صحفية حقيقة التقارير التي ربطت الإسباني إيميريك لابورت، مدافع النصر السعودي، بالرحيل عن الأخير من أجل الانضمام لريال مدريد، من أجل تعويض أبرز لاعبيه المصابين في الفترة الأخيرة.
ويسعى ريال مدريد لضم مدافع جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، عقب تعرض الثنائي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا لإصابات مؤثرة ستبعدهم مطولا عن الملاعب.
وأشارت صحيفة "ماركا"، إلى أن لابورت، من الأسماء التي برزت بالفعل على الساحة كصفقة محتملة لريال مدريد في الشتاء، ولكن اللاعب يقضي وقتا رائعا في النصر ولن يغادره، كما أن الفريق السعودي لا يريد الاستغناء عنه في الوقت الحالي.
وشددت الصحيفة على أن "النصر استثمر 25 مليون يورو في الصيف الماضي لضم لابورت، من أجل المنافسة على لقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، ويريد الحفاظ على هذه الخطة".
وأوضحت أن لابورت يشعر بالسعادة في السعودية، ويحصل على 15 مليون يورو سنويا، وهو رقم لن يقدر ريال مدريد على معادلته، حتى لو انتقل اللاعب إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة.
يذكر أن لابورت، انضم للنصر قادما من مانشستر سيتي، الذي لعب له منذ يناير 2018 قادمًا من أتلتيك بيلباو الإسباني، وأثبت نفسه ركيزة أساسية في خط الدفاع للفريق الإنجليزي.
وحقق لابورت كثيرًا من النجاحات مع مانشستر سيتي، إذ فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات، تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، كما توج أيضًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 3 مرات. وفي الموسم الماضي، حقق لقب دوري أبطال أوروبا.