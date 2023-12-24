حقيقة رحيل لابورت عن النصر من أجل الانضمام لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية حقيقة التقارير التي ربطت الإسباني إيميريك لابورت، مدافع النصر السعودي، بالرحيل عن الأخير من أجل الانضمام لريال مدريد، من أجل تعويض أبرز لاعبيه المصابين في الفترة الأخيرة.

ويسعى ريال مدريد لضم مدافع جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، عقب تعرض الثنائي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا لإصابات مؤثرة ستبعدهم مطولا عن الملاعب.

وأشارت صحيفة "ماركا"، إلى أن لابورت، من الأسماء التي برزت بالفعل على الساحة كصفقة محتملة لريال مدريد في الشتاء، ولكن اللاعب يقضي وقتا رائعا في النصر ولن يغادره، كما أن الفريق السعودي لا يريد الاستغناء عنه في الوقت الحالي.