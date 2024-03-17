زيزو يزف بشرى للزمالك قبل مواجهة فيوتشر المصيرية
تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك أنباء إيجابية حول موقف اللاعب أحمد مصطفى زيزو من مباراتي مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
وأسفرت قرعة دور الثمانية لكأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة مصرية خالصة بين الزمالك ومودرن فيوتشر.
وتأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق أربع نقاط عن أبو سليم الليبي، بينما تأهل فيوتشر بعدما حل ثانيًا في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة متأخرًا بنقطتين عن اتحاد العاصمة الجزائري.
وتوّج الزمالك باللقب عام 2019، بفوزه بركلات الترجيح على نهضة بركان المغربي.
وحسب قناة الزمالك، فإن زيزو سيعود لتدريبات فريق الكرة الأول بعد أسبوع من الآن، ما يعني لحاقه بمباراتي فيوتشر.
ويعول الزمالك كثيرًا على بطولة الكونفدرالية الأفريقية لإنقاذ موسمه، بعد خسارته لقب الكأس وفقدانه المنافسة على الدوري.
وأصيب زيزو خلال مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بكدمة في الكاحل.
ويلتقي الزمالك ضد فيوتشر يوم الأحد المقبل 31 مارس الجاري، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين 7 أبريل المقبل.