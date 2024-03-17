زيزو يزف بشرى للزمالك قبل مواجهة فيوتشر المصيرية

وتأهل الزمالك لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بفارق أربع نقاط عن أبو سليم الليبي، بينما تأهل فيوتشر بعدما حل ثانيًا في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة متأخرًا بنقطتين عن اتحاد العاصمة الجزائري.

وتوّج الزمالك باللقب عام 2019، بفوزه بركلات الترجيح على نهضة بركان المغربي.

وحسب قناة الزمالك، فإن زيزو سيعود لتدريبات فريق الكرة الأول بعد أسبوع من الآن، ما يعني لحاقه بمباراتي فيوتشر.