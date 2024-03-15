بهذا المنشور.. أحمد مجدي يثير الجدل برحيله عن الزمالك (صورة)

ويعيش نادي الزمالك على صفيح ساخن، بعد خسارة نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي يوم الجمعة الماضي في العاصمة السعودية الرياض، ثم السقوط بثلاثية أمام الجونة في الدوري المصري.

وتعالت أصوات بين جماهير الزمالك تطالب برحيل أحمد مجدي عن الجهاز، كونه لا يتعاون مع الجهاز الفني بقيادة جوزيه غوميز.

وكب أحمد مجدي في ساعة متأخرة، عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على "إنستغرام": "الخيرة فيما يختاره الله كل الخير في تدابير الله لنا، حتى لو كان عكس رغبتنا، وكل اختيارات الله صالحة حتى وإن كنا لا نفهم كل أسبابه وكل من حرم من شيء فذلك لأنه خير له، فوالله والله لن تجد أجمل من اختيارات الله".