سبب رفض حارس الزمالك تجديد عقده.. ورسالة أحمد سليمان له

وقال مصدر في تصريحات خاصة، إن الزمالك يرغب في تمديد عقد صبحي لمدة 3 سنوات مقابل 21 مليون جنيه وهو ما رفضه اللاعب.

صبحي يرغب في الحصول على 30 مليون جنيه في الثلاث سنوات لتمديد تعاقده مع الفريق.

وحسب المصدر رفض أحمد سليمان المسؤول عن ملف كرة القدم في نادي الزمالك، وعضو مجلس الإدارة طلبات صبحي نظرا لأن هناك سقفا داخل الفريق هو 10 ملايين جنيه للفئة الأولى من اللاعبين.