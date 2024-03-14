عبد الواحد السيد ـ حسين لبيب ـ أحمد سليمان
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سبب رفض حارس الزمالك تجديد عقده.. ورسالة أحمد سليمان له

يقدم صبحي مستويات سيئة في الفترة الأخيرة

أكد مصدر، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفض تمديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

الزمالك يعمل جاهدا على الحفاط على عناصر الفريق الموجودة حاليا خشية تعرضه لإيقاف القيد مجددا بسبب قضية اللاعب المغربي خالد بو طيب.

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وقال مصدر في تصريحات خاصة، إن الزمالك يرغب في تمديد عقد صبحي لمدة 3 سنوات مقابل 21 مليون جنيه وهو ما رفضه اللاعب.

صبحي يرغب في الحصول على 30 مليون جنيه في الثلاث سنوات لتمديد تعاقده مع الفريق.

وحسب المصدر رفض أحمد سليمان المسؤول عن ملف كرة القدم في نادي الزمالك، وعضو مجلس الإدارة طلبات صبحي نظرا لأن هناك سقفا داخل الفريق هو 10 ملايين جنيه للفئة الأولى من اللاعبين.

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سليمان أبلغ صبحي بأنه سيكون في الفئة الثانية وهو ما أزعج اللاعب بشكل كبير جدا.

ويقدم صبحي مستويات سيئة في الفترة الأخيرة، وكان محل انتقادات كبيرة خاصة بعد خسارة الفريق أمام الجونة في الدوري المحلي يوم الثلاثاء الماضي.

ولم ينضم صبحي لمعسكر منتخب مصر الحالي حيث فضل حسام حسن مدرب الفراعنة استدعاء محمد عواد.

ويشارك عواد وصبحي في حراسة مرمى الزمالك بالتناوب منذ قدوم المدرب البرتغالي جوزيه غوميز.

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