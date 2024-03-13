رسالة غامضة من مدافع الزمالك "المستبعد" لغوميز (صورة)

ودفع غوميز، أمس الثلاثاء، بمحمود علاء البعيد عن المباريات بجوار حمزة المثلوثي، واحتفظ بحسام عبدالمجيد على دكة البدلاء.

ويمر الزمالك في فترة عدم اتزان بعد خسارته لقب كأس مصر الذي أقيم في المملكة العربية السعودية لصالح غريمه الأهلي، على ملعب الأول بارك.

وفاز الجونة على ضيفه الزمالك 3-2 في مباراة مؤجلة أخرى، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم للمركز السادس، بينما توقف رصيد الزمالك عند 15 نقطة من 11 مباراة في المركز 13.