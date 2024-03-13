رسالة غامضة من مدافع الزمالك "المستبعد" لغوميز (صورة)
وجّه ياسر حمد، مدافع منتخب فلسطين ولاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، رسالة غامضة إلى جوزيه غوميز مدرب الفريق.
وانضم حمد إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، إلا أنه لم يحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول.
ولم يشارك حمد مع الزمالك أمام الجونة، أمس الثلاثاء، في الدوري المصري؛ ما جعل اللاعب يوجه رسالة غامضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مدربه البرتغالي.
وكتب حمد عبر فيسبوك "فرصة"، في إشارة إلى حاجته لفرصة مع الفريق لإثبات نفسه.
ودفع غوميز، أمس الثلاثاء، بمحمود علاء البعيد عن المباريات بجوار حمزة المثلوثي، واحتفظ بحسام عبدالمجيد على دكة البدلاء.
ويمر الزمالك في فترة عدم اتزان بعد خسارته لقب كأس مصر الذي أقيم في المملكة العربية السعودية لصالح غريمه الأهلي، على ملعب الأول بارك.
وفاز الجونة على ضيفه الزمالك 3-2 في مباراة مؤجلة أخرى، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم للمركز السادس، بينما توقف رصيد الزمالك عند 15 نقطة من 11 مباراة في المركز 13.