غضب عارم من إمام عاشور بعدما رفض أبوجبل مصافحته (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والبنك الأهلي، مساء الثلاثاء، في الدوري المصري موقفا غريبا بين محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك، وإمام عاشور، لاعب الفريق، بعد الهدف الأول الذي سجله أنطوني موديست.

واحتفل إمام عاشور بجانب موديست ولاعبي الأهلي، وتوجه ناحية أبو جبل لمصافحته لكن الأخير رفض ذلك، ليدور بين الثنائي حديثا غاضبا قبل أن يتدخل لاعبو الأحمر الذين طالبوا عاشور بالتركيز في الملعب وعدم الدخول في حديث مع حارس البنك الأهلي.

وسدد إمام عاشور كرة قوية تصدى لها أبو جبل لكنها عادت لتجد موديست الذي أودعها الشباك بسهولة كبيرة.