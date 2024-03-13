غضب عارم من إمام عاشور بعدما رفض أبوجبل مصافحته (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والبنك الأهلي، مساء الثلاثاء، في الدوري المصري موقفا غريبا بين محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك، وإمام عاشور، لاعب الفريق، بعد الهدف الأول الذي سجله أنطوني موديست.
واحتفل إمام عاشور بجانب موديست ولاعبي الأهلي، وتوجه ناحية أبو جبل لمصافحته لكن الأخير رفض ذلك، ليدور بين الثنائي حديثا غاضبا قبل أن يتدخل لاعبو الأحمر الذين طالبوا عاشور بالتركيز في الملعب وعدم الدخول في حديث مع حارس البنك الأهلي.
وسدد إمام عاشور كرة قوية تصدى لها أبو جبل لكنها عادت لتجد موديست الذي أودعها الشباك بسهولة كبيرة.
ووصل الفرنسي موديست لهدفه الثالث مع الأهلي في مباراته السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
من جانبه، قال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت تعليقا على اللقطة المثيرة للجدل: "إمام يواسي أبو جبل ولكن الأخير رفض مواساته، فإمام استغرب مما حدث وتدخل اللاعبون لإبعاد الثنائي حتى لا يتطور الأمر لاشتباك، وهي لقطة لذيذة وشيك من إمام وفي النهاية الاثنان زملاء في المنتخب".
وتألق البنك الأهلي وسجل أربعة أهداف في مرمى مصطفى شوبير، ليلحق بالأهلي حامل اللقب أول هزيمة له في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، يوم الثلاثاء.
وفاز البنك الأهلي 4-3 في مباراة مؤجلة، ليتوقف رصيد الأهلي عند 17 نقطة من ثماني مباريات محتلا المركز العاشر، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة من 16 مباراة في المركز 14.