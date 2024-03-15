رئيس نادي الزمالك يعاقب شيكابالا

قرر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تغريم محمود شيكابالا قائد الفريق بمبلغ 100 ألف جنيه بسبب توقيعه عقدا مع إحدى الشركات السعودية لخوض دورة ودية رمضانية ثم تخلفه عن المشاركة.

وقالت تقارير إخبارية نقلا عن مصدر من نادي الزمالك إن "المنظمين أرسلوا العقود التي أمضى عليها قائد القلعة البيضاء إلى رئيس النادي حسين لبيب بعد تخلف اللاعب عن الحضور في الموعد المتفق وعدم الرد على اتصالاتهم بعد توقيع العقود وتسلم مبلغ مالي مقابل مشاركته.

وتابع المصدر أن رئيس الزمالك انزعج بسبب ما فعله شيكابالا وقرر فرض عقوبة مالية عليه، مضيفا أن مدير الكرة عبدالواحد السيد ابلغ شيكابالا بالعقوبة وطلب منه الرد على الشركة السعودية وإنهاء الأمور بالتراضي.

يشار إلى أن حسين لبيب سيتوجه باعتذار رسمي من نادي الزمالك بشأن ما حدث مع شيكابالا.

كان الأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، هاجم شيكابالا في منشور عبر صفحته على منصة تويتر مؤكدا أنه تخلف عن الحضور بعد تسلمه مقدما للمشاركة في إحدى الدورات الرمضانية التي تحتضنها السعودية.

