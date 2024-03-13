"لاعب غير مسؤول".. أمير سعودي يهدد شيكابالا بسبب إخلاله بعقد

وينظم الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، دورة رمضانية سنوية بمشاركة 20 فريقًا، ويمنح خلالها عددًا من الجوائز.

وأعلن الأمير السعودي، في وقت سابق، مشاركة شيكابالا في الدورة الرمضانية هذا العام، مع فريق من نجوم العالم، قائلاً عبر حسابه على منصة "إكس": "رسميًا فريقنا في البطولة كلارينس سيدورف، إيرك أبيدال، شيكابالا، محسن متولي، وباقي المفاجآت سأعلن عنها قريبًا، ننتظركم في مباراة الافتتاح يوم 13-3، حياكم".