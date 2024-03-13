"لاعب غير مسؤول".. أمير سعودي يهدد شيكابالا بسبب إخلاله بعقد
اتهم الأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، النجم المصري محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك بأنه "لاعب غير مسؤول" بعد إخلاله باتفاق كان قد تم بينهما للعب دورة رمضانية في المملكة.
وينظم الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، دورة رمضانية سنوية بمشاركة 20 فريقًا، ويمنح خلالها عددًا من الجوائز.
وأعلن الأمير السعودي، في وقت سابق، مشاركة شيكابالا في الدورة الرمضانية هذا العام، مع فريق من نجوم العالم، قائلاً عبر حسابه على منصة "إكس": "رسميًا فريقنا في البطولة كلارينس سيدورف، إيرك أبيدال، شيكابالا، محسن متولي، وباقي المفاجآت سأعلن عنها قريبًا، ننتظركم في مباراة الافتتاح يوم 13-3، حياكم".
واعتذر شيكابالا عن التواجد في الدورة، ليؤكد الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود أنه بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضد شيكابالا، بسبب تخلّفه عن المشاركة.
وقال الأمير السعودي في تغريدة عبر "إكس": "للأسف لاعب غير مسؤول، ولم يحترم الاتفاق الذي كان بينا، استلم مقدَّم العقد في بيته في مصر، وظل يؤكد حضوره لغاية، أمس، بعد الحجز له ولسبعة مرافقين".
وأضاف: "لم يحضر، اليوم، بحسب الاتفاق، إن شاء الله راح اتخذ معه إجراءً قانونيًا".
سبب اعتذار شيكابالا
وحول اعتذار قائد الزمالك عن المشاركة في الدورة الرمضانية في السعودية، قال مصدر مقرب من شيكابالا لـ"إرم نيوز" إن اللاعب بالفعل اتفق وحصل على مقدَّم تعاقد، ولكنه اعتذر بعد الخسارة أمام الجونة.
وأوضح: "شيكابالا يرى أنه من غير اللائق أن يشارك في بطولة ترفيهية بعد أيام قليلة من خسارة كبيرة للزمالك في الدوري، أمس الثلاثاء، أمام الجونة، وقبلها خسارة نهائي كأس مصر أمام الأهلي".
وواصل: "اللاعب قرر ردَّ مقدَّم التعاقد، وبالفعل قام بتحويله إلى السعودية مرة أخرى لأنه لا يريد الدخول في صدام مع جماهير الزمالك التي تشعر بالغضب بعد خسارتين قاسيتين أمام الأهلي ثم الجونة".
وكان شيكابالا قد شارك في مباراة خسارة الزمالك أمام الأهلي (0-2) في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة الماضي، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، وشارك أيضًا في الخسارة أمام الجونة 3/2.