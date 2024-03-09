اتحاد الكرة يدرس توقيع هذه العقوبة على شيكابالا
يدرس اتحاد الكرة المصري اتخاذ عقوبة مغلظة ضد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب فريق الزمالك، عقب تصرفه الذي بدر منه عقب مباراة فريقه ضد الأهلي، مساء الجمعة، في نهائي كأس مصر.
وبعد نهاية المباراة توجه شيكابالا لجماهير الأهلي، قبل تسلم الميداليات الفضية، وأشار لهم بيده بطريقة مثيرة (الأموال والوقت).
ويبدو أن شيكابالا يشير إلى أن المباراة تم توجيهها ليفوز الأهلي على الزمالك.
وخسر فريق الزمالك بثنائية نظيفة أمام نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، بنهائي كأس مصر.
وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إنهم ينتظرون تقرير مراقب المباراة بشأن شيكابالا وما فعله مع جماهير الأهلي عقب مباراة نهائي كأس مصر.
وأضاف المصدر: "في حالة كتابة مراقب المباراة ما حدث بشكل رسمي، من الوارد إيقاف شيكابالا".
وتابع: "شيكابالا معرض للإيقاف من 6 إلى 12 مباراة، وفقًا للائحة بسبب ما فعله مع الجماهير".
وأوضح أنهم سيحصلون على التقرير خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيتم بحث كل ما كتب فيه.
وأتم: "هناك أيضًا فيديوهات توضح تصرف شيكابالا، ولكنها لا تدينه في حالة عدم كتابة ذلك في التقرير".
وتستند لجنة المسابقات باتحاد الكرة على تقرير حكام المباريات في توقيع العقوبات على اللاعبين.
وتوج الأهلي باللقب للمرة 39 في تاريخه، كما أنه حقق أول فوز على الزمالك في النهائي منذ نسخة 2007، أي قبل 17 عامًا.
ويلتقي الأهلي والزمالك مجددًا، الشهر المقبل، في الدوري المصري.