اتحاد الكرة يدرس توقيع هذه العقوبة على شيكابالا

يدرس اتحاد الكرة المصري اتخاذ عقوبة مغلظة ضد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب فريق الزمالك، عقب تصرفه الذي بدر منه عقب مباراة فريقه ضد الأهلي، مساء الجمعة، في نهائي كأس مصر.

وبعد نهاية المباراة توجه شيكابالا لجماهير الأهلي، قبل تسلم الميداليات الفضية، وأشار لهم بيده بطريقة مثيرة (الأموال والوقت).

ويبدو أن شيكابالا يشير إلى أن المباراة تم توجيهها ليفوز الأهلي على الزمالك.

وخسر فريق الزمالك بثنائية نظيفة أمام نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، بنهائي كأس مصر.