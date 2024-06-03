ساوثغيت يرد على تقارير استبعاده غريليش من تشكيلة إنجلترا في يورو 2024

لا يزال غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، يدرس خيارات فريقه الهجومية في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، وقال إنه رغم أن جاك غريليش لم يلعب بالقدر الذي كان يوده هذا الموسم، فإن الفرصة لا تزال أمامه للانضمام للتشكيلة.

واستُبعد ماركوس راشفورد من التشكيلة الأولية للمنتخب الإنجليزي المكونة من 33 لاعبا للبطولة القارية، وترددت أحاديث عن أن غريليش قد يكون الاسم الكبير التالي الذي سيُستبعد؛ إذ يتعين على ساوثغيت تقليص الفريق إلى 26 لاعبا بحلول السابع من يونيو الجاري.

وشارك غريليش في 20 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف، وجلس على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، الشهر الماضي.