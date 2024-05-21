تضم هاري كين واستبعاد راشفورد.. قائمة منتخب إنجلترا في يورو 2024
أعلن غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيلة مكونة من 30 لاعبًا لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية المقبلة، حيث يتطلع "الأسود الثلاثة" إلى إنهاء 58 عامًا من المعاناة في يورو 2024.
وصل "الأسود الثلاثة" إلى المراحل الأخيرة من 3 بطولات متتالية، حيث عانوا من هزائم في الدور نصف النهائي والربع النهائي في آخر بطولتين لكأس العالم على جانبي مشوارهم إلى نهائي يورو 2020، حيث خسروا بركلات الترجيح أمام إيطاليا.
وتبدأ حملة إنجلترا في يورو 2024 يوم 16 يونيو حيث يواجهون صربيا، قبل أن يلتقوا بالدنمارك وسلوفينيا.
وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الشهر الماضي أن المنتخبات سيكون لديها تشكيلات مكونة من 26 لاعبًا لكأس الأمم الأوروبية هذا الصيف؛ ما يعني أن تشكيلة إنجلترا سيتم تقليصها قبل الموعد النهائي في 7 يونيو.
وقرر ساوثغيت، استبعاد ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، من قائمته.
كان راشفورد لاعبا أساسيا في منتخب إنجلترا منذ عام 2016، حيث خاض 60 مباراة دولية وسجل 17 هدفًا.
ويخوض منتخب إنجلترا مباراتين وديتين قبل البطولة ضد البوسنة والهرسك في 3 يونيو وآيسلندا في 7 يونيو، لكن ساوثغيت لا يزال يفتقد بعض لاعبيه بحلول ذلك الوقت حيث يلتقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، كما يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يضم لاعب وسط ريال مدريد جود بيلينغهام، في 1 يونيو.
تشكيلة إنجلترا ليورو 2024:
حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسديل (آرسنال)، جيمس ترافورد (بيرنلي)
المدافعون: جاراد برانثويت (إيفرتون)، لويس دانك (برايتون)، جو جوميز (ليفربول)، مارك جويحي (كريستال بالاس)، عزري كونسا (أستون فيلا)، هاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، غاريل كوانساه (ليفربول)، لوك شاو (مانشستر يونايتد)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، كيران تريبير (نيوكاسل)، كايل والكر (مانشستر سيتي)
لاعبو الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، كونور غالاغر (تشيلسي)، كورتيس جونز (ليفربول)، كوبي ماينيو (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (آرسنال)، آدم وارتون (كريستال بالاس)
المهاجمون: جود بيلينغهام (ريال مدريد)، جارود بوين (وست هام)، إيبريتشي إيزي (كريستال بالاس)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، جاك غريليش (مانشستر سيتي)، أنتوني جوردون (نيوكاسل)، هاري كين (بايرن ميونخ)، جيمس ماديسون (توتنهام)، كول بالمر (تشيلسي)، بوكايو ساكا (آرسنال)، إيفان توني (برينتفورد)، أولي واتكينز (أستون فيلا).