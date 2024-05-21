تضم هاري كين واستبعاد راشفورد.. قائمة منتخب إنجلترا في يورو 2024

أعلن غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيلة مكونة من 30 لاعبًا لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية المقبلة، حيث يتطلع "الأسود الثلاثة" إلى إنهاء 58 عامًا من المعاناة في يورو 2024.

وصل "الأسود الثلاثة" إلى المراحل الأخيرة من 3 بطولات متتالية، حيث عانوا من هزائم في الدور نصف النهائي والربع النهائي في آخر بطولتين لكأس العالم على جانبي مشوارهم إلى نهائي يورو 2020، حيث خسروا بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

وتبدأ حملة إنجلترا في يورو 2024 يوم 16 يونيو حيث يواجهون صربيا، قبل أن يلتقوا بالدنمارك وسلوفينيا.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الشهر الماضي أن المنتخبات سيكون لديها تشكيلات مكونة من 26 لاعبًا لكأس الأمم الأوروبية هذا الصيف؛ ما يعني أن تشكيلة إنجلترا سيتم تقليصها قبل الموعد النهائي في 7 يونيو.

وقرر ساوثغيت، استبعاد ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، من قائمته.

كان راشفورد لاعبا أساسيا في منتخب إنجلترا منذ عام 2016، حيث خاض 60 مباراة دولية وسجل 17 هدفًا.