راشفود يعلق على استبعاده من قائمة إنجلترا في يورو 2024
علق ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، على قرار استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا الذي سيشارك في بطولة يورو 2024 المقبلة.
منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة بجانب صربيا والدنمارك وسلوفينيا، وستكون أولى المباريات ضد المنتخب الصربي يوم 16 يونيو.
وكان استبعاد راشفورد وهندرسون أكبر المفاجآت بالنظر إلى ثقة ساوثغيت السابقة بهما.
وخاض راشفورد، البالغ 26 عاما، 60 مباراة دولية وسجل 17 هدفا بما في ذلك ثلاثة أهداف في كأس العالم 2022، لكنه عانى لاستعادة مستواه هذا الموسم وسجل سبعة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد.
ونشر راشفودر القائمة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، وعلق قائلا: "أتمنى لغاريث ساوثغيت واللاعبين التوفيق كله في البطولة المقبلة".
من جانبه، علق ساوثغيث على استبعاد راشفورد، قائلًا: "الأمر بسيط للغاية مع ماركوس، فأنا أشعر بأن اللاعبين الآخرين في نفس مركزه قد حظوا بموسم أفضل".
وفيما يلي التشكيلة:
حراسة المرمى: دين هندرسون وجوردان بيكفورد وآرون رامسديل وجيمس ترافورد.
مدافعون: غاراد برانثويت ولويس دانك وجو غوميز ومارك جويهي وإزري كونسا وهاري ماغواير وغاريل كوانساه ولوك شو وجون ستونز وكيران تريبيير وكايل والكر.
لاعبو الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد وكونور غالاغر وكيرتس جونز وكوبي ماينو وديكلان رايس وآدم وارتون.
مهاجمون: جود بيلينغهام وجارود بوين وإبريتشي إيزي وفيل فودن وجاك غريليش وأنتوني جوردون وهاري كين وجيمس ماديسون وكول بالمر وبوكايو ساكا وإيفان توني وأولي واتكينز.