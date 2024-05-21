راشفود يعلق على استبعاده من قائمة إنجلترا في يورو 2024

علق ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، على قرار استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا الذي سيشارك في بطولة يورو 2024 المقبلة.

منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة بجانب صربيا والدنمارك وسلوفينيا، وستكون أولى المباريات ضد المنتخب الصربي يوم 16 يونيو.

وكان استبعاد راشفورد وهندرسون أكبر المفاجآت بالنظر إلى ثقة ساوثغيت السابقة بهما.

وخاض راشفورد، البالغ 26 عاما، 60 مباراة دولية وسجل 17 هدفا بما في ذلك ثلاثة أهداف في كأس العالم 2022، لكنه عانى لاستعادة مستواه هذا الموسم وسجل سبعة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد.

ونشر راشفودر القائمة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، وعلق قائلا: "أتمنى لغاريث ساوثغيت واللاعبين التوفيق كله في البطولة المقبلة".