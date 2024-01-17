حالة واحدة تجعل تشافي يرحل عن برشلونة

تحدث تشافي عن مستقبله مع برشلونة وعن الأمر الذي سيجعله يرحل عنه، وذلك بعد أيام من الخسارة 1/ 4 أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.

وتغلب ريال مدريد 4/1 على برشلونة يوم السبت الماضي، على ملعب الأول بارك في الرياض، ليحقق الميرنغي فوزه الثالث على التوالي في الكلاسيكو.

وقال تشافي اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أونيونيستا سالامنكا في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا: "لن أكون مشكلة لبرشلونة، في اللحظة التي يخبرونني فيها بأنني أمثل مشكلة لهم سأكون قد غادرت بالفعل، لكن طالما أنا هنا، سأستمر وأبذل قصارى جهدي، في اليوم الذي يشعرون فيه أنني لست المناسب سأعود إلى المنزل دون مشاكل".

وأضاف عن الحديث مع اللاعبين: "يا لها من حالة مزاجية جيدة، آمل أن يستمر هذا، النتائج تحدد دائمًا مستقبل المدرب، أنا هنا لأن الأهداف قد تم تحقيقها".