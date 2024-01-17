حالة واحدة تجعل تشافي يرحل عن برشلونة
تحدث تشافي عن مستقبله مع برشلونة وعن الأمر الذي سيجعله يرحل عنه، وذلك بعد أيام من الخسارة 1/ 4 أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.
وتغلب ريال مدريد 4/1 على برشلونة يوم السبت الماضي، على ملعب الأول بارك في الرياض، ليحقق الميرنغي فوزه الثالث على التوالي في الكلاسيكو.
وقال تشافي اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أونيونيستا سالامنكا في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا: "لن أكون مشكلة لبرشلونة، في اللحظة التي يخبرونني فيها بأنني أمثل مشكلة لهم سأكون قد غادرت بالفعل، لكن طالما أنا هنا، سأستمر وأبذل قصارى جهدي، في اليوم الذي يشعرون فيه أنني لست المناسب سأعود إلى المنزل دون مشاكل".
وأضاف عن الحديث مع اللاعبين: "يا لها من حالة مزاجية جيدة، آمل أن يستمر هذا، النتائج تحدد دائمًا مستقبل المدرب، أنا هنا لأن الأهداف قد تم تحقيقها".
وتابع تشافي: "عندما تعاقدوا معي أخبروني أن الهدف هو أن نحتل المركز الرابع، نحن في المركز الثاني، العام الماضي، فزنا بالدوري الإسباني".
وأتم: "لقد فزنا بالدوري وكذلك كأس السوبر الإسباني، وهذا العام يتعلق الأمر بالفوز بالألقاب، لقد خسرنا كأس السوبر. الألقاب المهمة هي الليغا والكأس، وكأس السوبر".
وأكد مدرب برشلونة "نحن في منتصف الموسم، هذا هو الواقع، أعتقد أننا أقرب إلى النجاح، لقد حققنا نجاحات وهذا الموسم نحن في طريقنا أيضًا، أنا لا أتحكم في الواقع في الخارج".
وعن الضغط الذي يتعرض له برشلونة قال تشافي: ""هناك توقعات كبيرة، لكن هذا أمر طبيعي ونحن نقبله، الأمر يتعلق بالفوز، إذا لم يتم تحقيق الألقاب فستكون هناك عواقب، لكن الأهداف تم تحقيقها. لقد نجحنا، لا أعرف الحقيقة التي ترونها".
وبشأن عدم مشاركة المهاجم البرازيلي فيتور روكي في الكلاسيكو قال تشافي: "روكي شعر ببعض الانزعاج ولهذا السبب لم يشارك في كأس السوبر، لكنه بخير وسيشارك غدًا (أمام أونيونيستا سالامنكا)".
وتحدث تشافي عن افتقاد برشلونة لغافي الذي يغيب بسب الإصابة، وقال: "إنه قلب الفريق وروحه، لكن يجب أن نكون أكثر قدرة على المنافسة. نحن نفتقده".
وأكد: "لقد افتقدنا غافي، إصابته طعنة في القلب، إنها حقيقة، وأيضًا خسارة تير شتيغن، إنها غيابات مؤثرة، وكذلك رافينيا، لكن لا ندع ذلك ليكون بمثابة عذر، سنواصل القتال والمنافسة".
وعن ما إذا كان برشلونة سيعزز صفوفه في السوق الصيفي أوضح تشافي: "لا يمكن لبرشلونة أن يسمح لنفسه بعدم المنافسة، لا يمكن للجماهير ولا نحن أن نسمح لبرشلونة بذلك، نحن في وضع صعب، كانت هناك صعوبات منذ اليوم الأول، يجب أن نكون إيجابيين ونقدم كل شيء، الوضع صعب، يجب أن يكون مفهومًا".
وأكد قائد برشلونة السابق: "هناك ثلاثة أهداف ما زلنا ننافس فيها، الكأس، الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا. في العام الماضي فزنا بالدوري الإسباني وكأس السوبر، وفي العام السابق كنا في المركز الثاني عندما كان الهدف هو التأهل لدوري أبطال أوروبا".
وأكمل: "من الصعب فهم ما يحدث، سنعمل أكثر على الخط الدفاعي والجوانب للتحسين، على المستوى الفردي والجماعي والخطي.. سنعمل على عدم ارتكاب الأخطاء".
وأتم: "لا يمكننا أن نأخذ مباراة السوبر كمثال، كل شيء سار في الاتجاه المعاكس، لقد فشلنا، وأنا الأول كمدرب، لكننا تطورنا كثيرًا منذ نوفمبر 2021 حتى اليوم، لقد تطور الفريق، وعلينا توفير الاستمرارية".