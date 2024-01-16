تقرير: تشافي فقد ثقة جزء كبير من لاعبي برشلونة
كشفت شبكة "ESPN" نقلا عن مصادر لها، أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، يكافح من أجل إبقاء اللاعبين في صف واحد بجانبه بعد فقدان جزء من لاعبي الفريق الأول الثقة به.
وخسر برشلونة لقب السوبر الإسباني برباعية مقابل هدف أمام ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض السعودية.
وأضاف التقرير: "كان العديد من اللاعبين يشككون في أسلوب الفريق منذ فترة، كما أنهم منزعجون من تصريح تشافي بأنهم لم يتمكنوا من التكيف مع أسلوب لعب برشلونة".
وتابع التقرير: "مصدر مقرب من تشافي يُصر على أن إحساس المدرب هو أن اللاعبين لا يزالون معه، مع الاعتراف بأن هناك دائمًا إمكانية أن يكون هناك شخص غير راضٍ داخل فريق يتألف من 20 لاعبًا".
وكان جوان فيلس، الصحفي بـ"كادينا سير" الإسبانية، ألمح إلى أن برشلونة إذا خسر في المباراة القادمة أمام سالامنكا ببطولة الكأس، مساء الخميس، سيتم إعلان إقالة تشافي هيرنانديز بشكل رسمي.
وأشار إلى أن تشافي أمامه 3 مباريات بحد أقصى مع برشلونة إذا تعثر في أي منها، سيتم الاستغناء عنه من أجل إنقاذ الموسم في ظل تراجع مستوى الفريق.
بعد مواجهة سالامنكا ستكون هناك مباراة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل يوم الأحد، يمكنها أن تحدد مستقبله أيضًا.