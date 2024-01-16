تقرير: تشافي فقد ثقة جزء كبير من لاعبي برشلونة

كشفت شبكة "ESPN" نقلا عن مصادر لها، أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، يكافح من أجل إبقاء اللاعبين في صف واحد بجانبه بعد فقدان جزء من لاعبي الفريق الأول الثقة به.

وخسر برشلونة لقب السوبر الإسباني برباعية مقابل هدف أمام ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض السعودية.

وأضاف التقرير: "كان العديد من اللاعبين يشككون في أسلوب الفريق منذ فترة، كما أنهم منزعجون من تصريح تشافي بأنهم لم يتمكنوا من التكيف مع أسلوب لعب برشلونة".