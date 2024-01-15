تشافي يعتذر لجماهير برشلونة بعد خسارة السوبر الإسباني

وأضاف تشافي: "الخسارة أمام ريال مدريد، يجب أن تكون بمثابة درس لنا للتنافس بشكل أفضل، للعب بشكل أفضل، هذا واضح، ستكون ثمة أيام صعبة، أيام تحمل الكثير من النقد".

وتابع: "أهنئ ريال مدريد على الفوز، وأعتذر للجماهير، أمس افتقرنا لكل شيء تقريباً".

وأردف: "لقد عشت العديد من الهزائم القاسية، وأمس هي واحدة من تلك الهزائم، ولكن لا يزال هناك الكثير من الموسم. أكون إيجابياً، كما هو الحال دائماً، علينا أن ننافس على 3 ألقاب".

واستطرد: "بعد سوء المستوى في أول 10 دقائق تمكّنا من التسجيل عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، لكن ركلة الجزاء لريال مدريد كانت مثل الضربة القوية بالنسبة لنا، وأعتقد أن ركلة الجزاء قرار خاطئ من الحكم".

واختتم: "لا يمكننا التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب ظروف النادي الاقتصادية".