تشافي يعتذر لجماهير برشلونة بعد خسارة السوبر الإسباني
قدم تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اعتذارا لجماهير ناديه، إثر الخسارة الكبيرة التى تعرض لها الفريق أمام ريال مدريد، بكأس السوبر الإسباني، مساء الأحد.
وحقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على نظيره برشلونة بنتيجة (4-1)، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.
واستطاع ريال مدريد أن يتوّج بلقب كأس السوبر الإسباني، للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا أسوأ مباراة على الإطلاق، مباراة سيئة للغاية، لم نكن مرتاحين في أي وقت، وتسبب ريال مدريد في ضرر كبير لنا في الهجمات المرتدة، كان علينا تجربة الجانب المرير من كرة القدم، وأقدّم اعتذاري للجماهير".
وأضاف تشافي: "الخسارة أمام ريال مدريد، يجب أن تكون بمثابة درس لنا للتنافس بشكل أفضل، للعب بشكل أفضل، هذا واضح، ستكون ثمة أيام صعبة، أيام تحمل الكثير من النقد".
وتابع: "أهنئ ريال مدريد على الفوز، وأعتذر للجماهير، أمس افتقرنا لكل شيء تقريباً".
وأردف: "لقد عشت العديد من الهزائم القاسية، وأمس هي واحدة من تلك الهزائم، ولكن لا يزال هناك الكثير من الموسم. أكون إيجابياً، كما هو الحال دائماً، علينا أن ننافس على 3 ألقاب".
واستطرد: "بعد سوء المستوى في أول 10 دقائق تمكّنا من التسجيل عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، لكن ركلة الجزاء لريال مدريد كانت مثل الضربة القوية بالنسبة لنا، وأعتقد أن ركلة الجزاء قرار خاطئ من الحكم".
واختتم: "لا يمكننا التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب ظروف النادي الاقتصادية".