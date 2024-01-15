ريال مدريد يسحق برشلونة برباعية ويتوج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)

ويعود الفضل في إحراز اللقب إلى ثلاثية "هاتريك" البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقائق (7 و10 و39 ركلة جزاء).

كما أضاف مواطنه رودريغو الذي مرّر أيضا الكرة التي جاء منها هدف ريال الثاني، الهدف الرابع في الدقيقة (65).

في المقابل، سجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة (33).

وشهدت المباراة طرد مدافع برشلونة الأوروغواياني رونالد أراوخو (71).

وقلّص ريال الفارق بينه وبين برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الانتصارات بالسوبر (14 لقبًا)، وبات في جعبة المدريدي 13 لقبًا، بفارق شاسع عن كل من أتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا (3) وأتلتيكو مدريد (2).