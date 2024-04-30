دفعة هائلة لنادي النصر السعودي قبل مواجهة الخليج الحاسمة
تلقى نادي النصر السعودي دفعة هائلة قبل مواجهة الخليج، في نصف نهائي كأس ملك السعودية، التي تقام غدًا الأربعاء.
وقبل أيام فاز النصر على الخليج في مسابقة دوري روشن السعودي بهدف الإسباني إيمريك لابورت، لكن هذه المرة المواجهة سوف تتجدد في مسابقة أخرى.
ورغم استعادته جهود نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو في المباراة الماضية، فإن النصر خسر جهود مدربه لويس كاسترو بسبب خضوعه لعملية جراحية.
وحسب صحيفة الرياضية، فإن كاسترو سوف يعود للتواجد في المنطقة الفنية مجددًا ومرافقة فريقه ابتداءً من مباراة الخليج يوم الأربعاء المقبل.
وحصل كاسترو على إذن من الطبيب الخاص به للعودة مجددًا إلى مزاولة عمله بشكل طبيعي.
كان الطبيب أمر المدرب البرتغالي بتقليل الحديث والانفعالات بشكل كبير بسب تأثير الأمر على حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة في الرئة.
ويحتاج النصر إلى الفوز على الخليج وبلوغ المباراة النهائية انتظارًا للفائز من الهلال والاتحاد.
وتعتبر كأس الملك هي المنافسة الأخيرة التي يمكن للنصر تحقيقها وإنقاذ موسمه، بعد خسارته ألقاب دوري أبطال آسيا والسوبر والدوري المحلي الذب بات قاب قوسين أو أدنى من الهلال.
وسوف يستمر غياب تاليسكا عن النصر للإصابة بينما تأكد وجود كريستيانو رونالدو وساديو ماني في خط الهجوم.