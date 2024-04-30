دفعة هائلة لنادي النصر السعودي قبل مواجهة الخليج الحاسمة

تلقى نادي النصر السعودي دفعة هائلة قبل مواجهة الخليج، في نصف نهائي كأس ملك السعودية، التي تقام غدًا الأربعاء.

وقبل أيام فاز النصر على الخليج في مسابقة دوري روشن السعودي بهدف الإسباني إيمريك لابورت، لكن هذه المرة المواجهة سوف تتجدد في مسابقة أخرى.

ورغم استعادته جهود نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو في المباراة الماضية، فإن النصر خسر جهود مدربه لويس كاسترو بسبب خضوعه لعملية جراحية.