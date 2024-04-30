انتهاء علاقة مسلي آل معمر بنادي النصر السعودي

انتهت علاقة مسلي آل معمر، بنادي النصر السعودي، بعد قبول الاستقالة التي تقدَّم بها من رئاسة شركة كرة القدم بالنادي.

كان مسلي آل معمر تقدَّم باستقالته إثر التراجع الكبير في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، إذ خسر النادي جميع بطولات الموسم ولم يتبقَّ له سوى المنافسة على كأس الملك.