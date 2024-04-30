انتهاء علاقة مسلي آل معمر بنادي النصر السعودي
انتهت علاقة مسلي آل معمر، بنادي النصر السعودي، بعد قبول الاستقالة التي تقدَّم بها من رئاسة شركة كرة القدم بالنادي.
كان مسلي آل معمر تقدَّم باستقالته إثر التراجع الكبير في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، إذ خسر النادي جميع بطولات الموسم ولم يتبقَّ له سوى المنافسة على كأس الملك.
وحسب صحيفة الرياضية فقد تمَّ قبول استقالة آل معمر التي تقدَّم بها نهاية الشهر الماضي.
ووفقًا للتقرير، سيكون هذا الأسبوع هو الأخير لمسلي في مجلس إدارة شركة "النصر السعودي".
وانسحب الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز الداعم الأول لمجلس إدارة نادي النصر الحالي من المشهد اعتراضًا على بعض الأخطاء لدى الإدارة، كما تم نقل رسالة انسحابه من المشهد إلى لاعبي الفريق.
والأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز هو الداعم الأول لمجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر.
ولم يعلن بعد ما إذا كان سيتم تعيين مجلس إدارة مؤقت في نادي النصر أم ستقام انتخابات مباشرة.