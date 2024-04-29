ناد أمريكي يهدد أحلام النصر السعودي في استمرار رونالدو
أعرب المدرب البرتغالي لويس ماتيوس، مالك نادي روكفورد رابتورز، والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من أربعة عقود، عن رغبته في رؤية مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، يلعب في الدوري الأمريكي قريبًا؛ ما يهدد أحلام "العالمي" في استمرار "الدون" مع الفريق.
وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في شتاء 2023 بعقد لموسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال ماتيوس، في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "كنت أتمنى أن يأتي رونالدو إلى الولايات المتحدة، لطالما قلت إن رونالدو سينتهي به المطاف هنا في أمريكا".
وأضاف: "لقد فازت كرة القدم برؤية ميسي ورونالدو يلعبان في الوقت ذاته، والولايات المتحدة لديها الكثير من الفرص للاعبين، لقد رأينا ذلك بالفعل مع ديفيد بيكهام، والآن مع ميسي في إنتر ميامي، إذا جاء رونالدو إلى بوسطن أو ذهب إلى لوس أنجلوس، فإن الدوري الأمريكي لكرة القدم سيحقق شيئًا مذهلًا، لطالما أحببت رونالدو".
وكان ميسي، غريم رونالدو على مدار سنوات، مرشحًا للانتقال إلى السعودية، قبل أن يختار الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي بعقد حتى 2025.
وبعد انضمام رونالدو إلى النصر تواصل العمل في صفقات أخرى، أبرزها تعاقد الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد، وضم الهلال للبرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، وانتقال الجزائري رياض محرز للأهلي من مانشستر سيتي.
وكان رونالدو انتقد مؤخرًا الدوري الأمريكي، مؤكدًا أن الدوري السعودي أفضل منه، قائلًا: "بنسبة 100% لن أعود إلى أي فريق أوروبي، الدوري السعودي أفضل من الأمريكي، الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا، خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية".
وخلال الموسم الحالي، لعب رونالدو برفقة النصر 56 مباراة رسمية عبر كل المسابقات، وأحرز 50 هدفًا، وصنع 14 تمريرة حاسمة.