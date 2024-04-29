ناد أمريكي يهدد أحلام النصر السعودي في استمرار رونالدو

أعرب المدرب البرتغالي لويس ماتيوس، مالك نادي روكفورد رابتورز، والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من أربعة عقود، عن رغبته في رؤية مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، يلعب في الدوري الأمريكي قريبًا؛ ما يهدد أحلام "العالمي" في استمرار "الدون" مع الفريق.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في شتاء 2023 بعقد لموسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال ماتيوس، في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "كنت أتمنى أن يأتي رونالدو إلى الولايات المتحدة، لطالما قلت إن رونالدو سينتهي به المطاف هنا في أمريكا".

وأضاف: "لقد فازت كرة القدم برؤية ميسي ورونالدو يلعبان في الوقت ذاته، والولايات المتحدة لديها الكثير من الفرص للاعبين، لقد رأينا ذلك بالفعل مع ديفيد بيكهام، والآن مع ميسي في إنتر ميامي، إذا جاء رونالدو إلى بوسطن أو ذهب إلى لوس أنجلوس، فإن الدوري الأمريكي لكرة القدم سيحقق شيئًا مذهلًا، لطالما أحببت رونالدو".