كشف أسباب تدهور مستوى رونالدو
كشف الناقد الرياضي السعودي طلال آل الشيخ عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، مشددا على أن عامل السن ليس الوحيد الذي يقف وراء ظهور "الدون" بمستوى مهزوز خلال المباريات الأخيرة.
وقال طلال آل الشيخ، في برنامج "رياضة سكوب"، على قناة "آس بي سي" (SBC)، إن الأسطورة البرتغالية تأثر بما يسمى بـ "ثقافة النصر"، خاصة في المباريات القوية والحاسمة؛ ما جعل مستواه ينهار أمام المنافسين الكبار على وجه الخصوص.
وأشار الناقد الرياضي إلى أن رونالدو تطبع بـ"ثقافة النصر" المتمثلة في عدم محاسبة اللاعبين بعد الخسارة، مقابل تبرير أي سقوط بتعرض الفريق لمظالم الحكام، وفق قوله.
ورغم أن كريستيانو رونالدو يقود حتى الآن هدافي دوري روشن السعودي برصيد 29 هدفا، إلا أنه عجز عن التسجيل في آخر 3 مباريات أمام كل من الخليج وضمك في الدوري، وأيضا أمام الهلال في كأس السوبر، وهي المواجهة التي تعرض فيها للطرد.
وضرب الناقد آل الشيخ مثالا على اللاعب الشاب أيمن يحيى، جناح النصر، الذي قام الجمهور والمسؤولون بـ"التصفيق له" بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة العين، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وحذّر طلال آل الشيخ من أن عودة النصر إلى منصات التتويج مجددا ستكون أمرا صعبا جدا في حال عدم تغيير هذه الثقافة، في الفترة القادمة، مشددًا على أن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي يعد الفرصة الأخيرة لرونالدو وزملائه؛ من أجل إثبات قيمتهم الفنية.