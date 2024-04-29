كشف أسباب تدهور مستوى رونالدو

كشف الناقد الرياضي السعودي طلال آل الشيخ عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، مشددا على أن عامل السن ليس الوحيد الذي يقف وراء ظهور "الدون" بمستوى مهزوز خلال المباريات الأخيرة.

وقال طلال آل الشيخ، في برنامج "رياضة سكوب"، على قناة "آس بي سي" (SBC)، إن الأسطورة البرتغالية تأثر بما يسمى بـ "ثقافة النصر"، خاصة في المباريات القوية والحاسمة؛ ما جعل مستواه ينهار أمام المنافسين الكبار على وجه الخصوص.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن رونالدو تطبع بـ"ثقافة النصر" المتمثلة في عدم محاسبة اللاعبين بعد الخسارة، مقابل تبرير أي سقوط بتعرض الفريق لمظالم الحكام، وفق قوله.