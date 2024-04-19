بيكهام يفوز بتعويض 300 مليون دولار ضد من يزيفون علامته التجارية

ونشرت، صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بيكهام انتصر في معركته القانونية ضد أشخاض يقومون بتززيف علامته التجارية DB Ventures، وبيع منتجاتها عبر الإنترنت.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن ملفات ووثائق الدعوى كشفت أن المدعى عليهم كانوا يبيعون النسخ المزيفة على مواقع "أمازون" Amazon وeBay و Etsy من قبل شركات أو أفراد في الصين أو أي مكان آخر في قارة آسيا.

وكانت النسخ المزيفة عبارة عن ملابس، وأحذية، وعطور، ومنتجات العناية بالشعر والجسم، وكرات القدم، وألعاب الفيديو، والنظارات، والمجوهرات وأخيرًا الساعات.

وقالت المحكمة إن أحد أسابا التعويض الضخم هو أن بيع المنتجات المزيفة أدي إلى "تآكل سمعة العلامة التجارية" بالإضافة إلى أنها كلفت الشركة "خسائر كبيرة في المبيعات".