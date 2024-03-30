هل يستعين بيكهام بميسي وسواريز لاستقدام نيمار إلى ميامي؟

ورغم أن النجم السابق لمانشستر يونايتد، قال إن تلك الصورة مع زوجته فيكتوريا بيكهام ونيمار، كان مجرد عشاء بين الأصدقاء فقط، فإن التكهنات زادت حول صفقة مرتقبة بين نيمار وإنتر ميامي، خاصة أن إدارة النادي تعلم جيدًا أن وجود ميسي وسواريز اللذين شكلا مثلثًا كرويًا رائعًا في برشلونة قبل سنوات قليلة، قد يكون حافزًا للاعب البرازيلي للعب في الدوري الأمريكي.

ومنذ إصابته، في 18 أكتوبر الماضي، بتمزق على مستوى الرباط الصليبي للركبة، لم يظهر النجم البرازيلي في تشكيلة الهلال السعودي، مما رجح فرضية نهاية مغامرته مع النادي بشكل أسرع من المتوقع، وانتقاله لوجهة جديدة بداية من موسم 2024 ـ 2025.

وبدأ نيمار، أفضل هداف على الإطلاق لمنتخب البرازيل، مشواره مع الهلال السعودي في بداية الموسم الجاري، بعد انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي لكنه لم يلعب سوى 5 مباريات، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة على الركبة.

وراجت في الأوساط الكروية أخبار انتقال نيمار إلى برشلونة الإسباني، أو عودته إلى نادي سانتوس البرازيلي، أو الانضمام لصديقه وزميل الأمس في برشلونة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في إنتر ميامي الأمريكي.

ولعب نيمار في برشلونة 183 مباراة، بين عامي 2013 و2017، سجل خلالها 113 هدفًا، وساهم في إحراز الفريق الكاتالوني على لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية في العام 2015، فضلاً عن التتويج بلقب الدوري الإسباني عامي 2015 و2016.