شرط أخير لفينيسوس جونيور قبل حصد الكرة الذهبية

موسم تاريخي

في إسبانيا حصل فينيسيوس على جوائز رجل الشهر عدة مرات، ورجل المباراة مرات سيكون من الصعب عدها، ونال مع ريال مدريد لقب الدوري الإسباني وبطولة السوبر ولم يفلت منه سوى كأس ملك إسبانيا.

فينيسيوس حظى بموسم تاريخي في صفوف ريال مدريد، ولا ينقصه فيه سوى كأس ملك إسبانيا ولا بأس في ذلك؛ فالفرق التي حققت الثلاثيات التاريخية تعد على أصابع اليد.

فرديًا كانت أهداف وصناعات فينيسيوس مؤثرة بشكل كبير في تتويجات الملكي كافة حتى تلك اللحظة ولم يتفوق عليه سوى جود بيلينغهام.