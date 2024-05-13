حملة في ريال مدريد لمنح نجم الفريق الكرة الذهبية

ويعتمد صراع الكرة الذهبية على المستوى الفردي طوال الموسم، بجانب الألقاب الجماعية التي شارك فيها كل لاعب مع فريقه ومدى تأثيره فيها.

وذكرت تقارير مؤخرًا أن هوية الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام سيتحدد على إثرها صاحب الكرة الذهبية.

وألقت "ماركا" الضوء على الهتافات التي صاحبت احتفالات ريال مدريد بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، مساء الأحد.

وقالت التقرير: "مع وجود بيلينغهام بجانبه، لم يواجه معظم لاعبي ريال مدريد مشكلة في الانضمام إلى هتافات الجماهير وهم يرددون (الكرة الذهبية، فينيسيوس الكرة الذهبية)، وسيكون لدى ريال مدريد الشهر المقبل ثلاثة من أفضل المرشحين للفوز بالجائزة (فيني، وبيلينغهام، ومبابي)".