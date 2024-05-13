حملة في ريال مدريد لمنح نجم الفريق الكرة الذهبية
تحت عنوان "حملة فينيسيوس لحصد الكرة الذهبية لا يمكن إيقافها الآن"، كشفت صحيفة "ماركا" عن المرشح الأبرز لحصد الجائزة العريقة لعام 2024.
ويعد فينيسيوس جونيور إحدى أهم ركائز ريال مدريد في الوقت الحالي، نظرًا لإمكانياته الفنية الرائعة التي ترجح كفة الريال في أغلب الأوقات.
وانتقل النجم البرازيلي للعب في صفوف ريال مدريد صيف 2018 قادمًا من فلامنغو البرازيلي.
وتطور مستوى فينيسيوس طوال ست السنوات الماضية، حتى بات أكثر حسمًا أمام المرمى، وتوظيفه الجيد لقدراته الفنية للفريق.
ويعتمد صراع الكرة الذهبية على المستوى الفردي طوال الموسم، بجانب الألقاب الجماعية التي شارك فيها كل لاعب مع فريقه ومدى تأثيره فيها.
وذكرت تقارير مؤخرًا أن هوية الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام سيتحدد على إثرها صاحب الكرة الذهبية.
وألقت "ماركا" الضوء على الهتافات التي صاحبت احتفالات ريال مدريد بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، مساء الأحد.
وقالت التقرير: "مع وجود بيلينغهام بجانبه، لم يواجه معظم لاعبي ريال مدريد مشكلة في الانضمام إلى هتافات الجماهير وهم يرددون (الكرة الذهبية، فينيسيوس الكرة الذهبية)، وسيكون لدى ريال مدريد الشهر المقبل ثلاثة من أفضل المرشحين للفوز بالجائزة (فيني، وبيلينغهام، ومبابي)".
وأضافت ماركا: "أثناء احتفال ريال مدريد بتتويجه بالليغا، تحدث بيلينغهام مشيرًا إلى فينيسيوس: (أنا سعيد لكوني مع أفضل لاعب في العالم)".
من جانبه، رشح كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لاعبه فينيسيوس جونيور، للظفر بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.
وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس": "الكرة الذهبية لن تمنح الآن، وأعتقد أن فينيسيوس في مكانة جيدة ولم يتبق له سوى نهائي دوري الأبطال وخوض منافسات كوبا أمريكا".
وأضاف: "إنه قريب جدًّا، وإذا أنهى الموسم بلقب دوري الأبطال ثم كوبا أمريكا، سيكون بإمكانه الفوز بجائزة الكرة الذهبية".
وقاد النجم البرازيلي فريق ريال مدريد نحو نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على بايرن ميونخ الألماني في مجموع المباراتين (4-3).
جاء ذلك بعد التتويج بلقبي السوبر والدوري المحليين بالتفوق على الغريم التقليدي برشلونة بشكل واضح خلال الموسم الحالي.