انتهت أيام المنافسة.. صراع بين ثلاثي ريال مدريد على الكرة الذهبية
يوشك الموسم على الانتهاء ومع حلول تلك الأيام يظهر الحديث عن الكرة الذهبية على السطح، حيث تتبارى جماهير الأندية في استعراض أرقام نجومها بحثًا عن إثبات أحقية لاعب بعينه في الجائزة المرموقة.
طيلة سنوات ظلت تلك الجائزة محصورة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حتى بعد رحيل ليونيل ميسي إلى أمريكا نالها مرة.
تلك السنوات من السيطرة لم يقطعها إلا أسماء قليلة مميزة للغاية مثل لوكا مودريتش وكريم بنزيما، لكن حان فعلًا وقت التغيير، بظهور أسماء جديدة على الساحة يبدو أنها ستبدأ فترة جديدة من السيطرة.
المعتاد والطبيعي أن جماهير الأندية المختلفة تتنافس فيما بينها في اختيار اللاعب الأفضل حتى يتم الإعلان رسميًا عن الاسم الفائز، لكن تلك مشكلة لن تعانيها جماهير ريال مدريد في الموسم المقبل، فمعهم يوجد ثلاثة نجوم من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.
دعونا نتحدث عن موسمهم بشكل منفصل فيما يلي:
فينيسيوس جونيور
بثنائيته أمام ديبورتيفو ألافيش وصل النجم البرازيلي للهدف رقم 15 في الدوري الإسباني هذا الموسم.
فينيسيوس يعد واحدا من أهم الأسماء في المرحلة الحاسمة من موسم ريال مدريد، فهدف وصناعة منه حسما الكلاسيكو الأخير ضد برشلونة، وثنائية جاءت بالفوز ضد أوساسونا، وثنائية أخرى أنقذت الملكي من خسارة أمام فالنسيا.
بشكل إجمالي فينيسيوس يملك 21 هدفًا في الموسم الجاري و11 صناعة بكل البطولات، وإجمالي مساهماته هو 32 هدفًا مع الملكي، وها هو بطلًا للسوبر وللدوري الإسباني وفي طريقه للتتويج ببطولة ثالثة حال نجح في نهائي دوري أبطال أوروبا.
جود بيلينغهام
مرة أخرى يثبت بيلينغهام نفسه كلاعب مهم في صفوف ريال مدريد هذا الموسم، بعد تسجيله هدفا وصناعته هدفين ضد ديبورتيفو ألافيس.
بعد مواجهة ألافيس وصلت مساهمات بيلينغهام في الدوري الإسباني إلى 25 مساهمة بين 19 هدفًا و6 صناعات.
وبشكل عام في كل البطولات يملك بيلينغهام 35 مساهمة بإجمالي 23 هدفًا و12 صناعة.
النجم الإنجليزي يعد اللاعب الأكثر تأثيرًا في نتائج ريال مدريد لهذا الموسم، بعدما سجل أو صنع بإجمالي 12 هدفًا في أول 11 جولة في الدوري الإسباني.
بشكل عام قلب بيلينغهام العديد من المباريات لصالح ريال مدريد لعل أبرزها الكلاسيكو الأول له الذي سجل فيه ثنائية، ومباراة مايوركا التي سجل وصنع فيها، بالإضافة إلى حسمه نقاط مواجهة ألميريا منفردًا في الجولة الثانية.
بيلينجهام حاله كحال فينيسيوس في البطولات الجماعية، ومن المؤكد أنه سيكون ضمن أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية القادم.
كيليان مبابي
لم ينضم مبابي بشكل رسمي بعد إلى صفوف ريال مدريد، لكن لا يخفى على أحد أن النجم الفرنسي ستكون محطته المقبلة في العاصمة الإسبانية.
مبابي وإن كان قد غادر دوري أبطال أوروبا، إلا انه لا يزال من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، بسبب الموسم الرائع الخاص به.
النجم الفرنسي لديه فرصة كبيرة حال توج منتخب فرنسا بكأس الأمم الأوروبية، وقد تتحسن تلك الفرصة بناءً على مستواه في بداية الموسم الجديد مع ريال مدريد.
كل هذا بعيدًا عن أرقامه الرائعة في صفوف باريس سان جيرمان، فقد سجل الفرنسي 44 هدفًا في كل البطولات وصنع 10 بإجمالي مساهمات 54 هدفًا.
الخلاصة
في الختام لا يسع جماهير ريال مدريد إلا أن تشكر الظروف التي منحتها ثلاثة من النجوم الذين قد نراهم في القائمة النهائية لترشيحات الكرة الذهبية وجائزة الأفضل الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
فمثل هذا الأمر نادر ولا يتكرر، ولم نره من قبل إلا مع ثلاثي برشلونة: ليونيل ميسي، وتشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا.