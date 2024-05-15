انتهت أيام المنافسة.. صراع بين ثلاثي ريال مدريد على الكرة الذهبية

يوشك الموسم على الانتهاء ومع حلول تلك الأيام يظهر الحديث عن الكرة الذهبية على السطح، حيث تتبارى جماهير الأندية في استعراض أرقام نجومها بحثًا عن إثبات أحقية لاعب بعينه في الجائزة المرموقة.

طيلة سنوات ظلت تلك الجائزة محصورة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حتى بعد رحيل ليونيل ميسي إلى أمريكا نالها مرة.

تلك السنوات من السيطرة لم يقطعها إلا أسماء قليلة مميزة للغاية مثل لوكا مودريتش وكريم بنزيما، لكن حان فعلًا وقت التغيير، بظهور أسماء جديدة على الساحة يبدو أنها ستبدأ فترة جديدة من السيطرة.

المعتاد والطبيعي أن جماهير الأندية المختلفة تتنافس فيما بينها في اختيار اللاعب الأفضل حتى يتم الإعلان رسميًا عن الاسم الفائز، لكن تلك مشكلة لن تعانيها جماهير ريال مدريد في الموسم المقبل، فمعهم يوجد ثلاثة نجوم من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.

دعونا نتحدث عن موسمهم بشكل منفصل فيما يلي: