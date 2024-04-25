أول تعليق من الزمالك حول بيع زيزو

"وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى على النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي".

"وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي مهمة إدارة النادي".

"ويؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب على أنه سيعمل جاهداً على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علماً أن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية".