أول تعليق من الزمالك حول بيع زيزو
رد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حول ما تردد خلال الساعات الماضية حول توجه مجلس إدارة النادي لبيع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب وفتح باب القيد مجددا.
وتلقى الزمالك صدمة كبيرة بإيقاف باب القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحين دفع مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب التي تقدر بـ2 مليون و400 ألف يورو.
وتردد أن الزمالك ينوي بيع زيزو نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل توفير سيولة مالية لإنهاء أزمة غلق القيد والتعاقد مع لاعبين جدد.
وقال عمرو أدهم لـ"أون تايم سبورتس" :"لا يوجد أي نية لبيع زيزو الصيف القادم".
وقبل أيام كشفت تقارير مصرية أن الزمالك يعمل على تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو وأن هناك رجال أعمال سوف يتدخلوا لإنهاء الأمر بتوفير مبالغ مالية وإعلانات لضمان استمرار اللاعب.
وقال نادي الزمالك في بيان حول أزمة بوطيب :" "تلقى نادي الزمالك، صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".
"وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى على النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي".
"وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي مهمة إدارة النادي".
"ويؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب على أنه سيعمل جاهداً على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علماً أن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية".