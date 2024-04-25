الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية لكرة اليد

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد أن الاتحاد الدولي للعبة قرر منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لثلاث نسخ متتالية.

وقال الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "كأس العالم للأندية هي البطولة الأكبر علي مستوي الأندية في العالم والتي تشارك فيها أبطال القارات".

وأضاف: "النسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة علي أحدث طراز عالمي".

وحسب لوائح البطولة يشارك من البلد المنظم فريقين حيث يشارك الأهلي بصفته بطلا للسوبر الأفريقي بينما يشارك الزمالك بصفته صاحب الأرض.

وستقام البطولة بمشاركة 8 أندية في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.