الأهلي يحسم قمة كرة اليد بفوز مثير على الزمالك

اقتنص الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب الزمالك بنتيجة (33-31)، بعد الوصول للرميات الترجيحية، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، على صالة العاصمة الإدارية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري المحترفين لكرة اليد 2023-2024.

وانطلقت المباراة بتقدم للزمالك في البداية، ثم عادل الأهلي وتقدم لينهي الشوط الأول بالكامل بنتيجة 15-12 للفريق الأحمر.