الأهلي يحسم قمة كرة اليد بفوز مثير على الزمالك
اقتنص الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب الزمالك بنتيجة (33-31)، بعد الوصول للرميات الترجيحية، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، على صالة العاصمة الإدارية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري المحترفين لكرة اليد 2023-2024.
وانطلقت المباراة بتقدم للزمالك في البداية، ثم عادل الأهلي وتقدم لينهي الشوط الأول بالكامل بنتيجة 15-12 للفريق الأحمر.
وانتهى الشوط الثاني من المباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 28-28.
ثم حقق الأهلي الفوز في المباراة بفضل الرميات الترجيحية، حيث حسم المباراة بنتيجة 33-31.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 40 محتلاً صدارة ترتيب الدوري، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.
وكان الزمالك قد حسم لقاء الدور الأول، بعد نهاية المباراة بالتعادل، ثم فوز الفريق الأبيض بالرميات الترجيحية.