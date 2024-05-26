مستوحى من تقديم رونالدو.. الكشف عن خطة ريال مدريد لحفل ضم مبابي

كشفت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يخطط لتقديم كيليان مبابي لاعبا رسميا في الفريق، بعد بطولة يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا.

وأعلن مبابي هذا الشهر أنه سيرحل عن الفريق الباريسي، نهاية الموسم، بعد استمراره في صفوفه سبع سنوات أصبح خلالها هدافه التاريخي برصيد 256 هدفا.

وكانت آخر مبارياته مع الفريق هي نهائي كأس فرنسا، مساء السبت، على ملعب بيير موروا في ليل، وأحرز باريس سان جيرمان الفوز بفضل هدفي عثمان ديمبلي وفابيان رويز في الشوط الأول.

وارتبط مبابي بشكل كبير بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.