مبابي يكشف سبب تأخر إعلان انضمامه إلى ريال مدريد
رد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على سؤال صريح وجهه له أحد الصحفيين عن سر تأخر الإعلان عن انتقاله إلى ريال مدريد، خاصة بعد إعلان رحيله رسميا عن فريقه الفرنسي.
وتغلب باريس سان جيرمان 2-1 على ليون، مساء السبت في نهائي كأس فرنسا، بعد أن سجل عثمان ديمبلي وفابيان رويز هدفين في الشوط الأول، لينهي سان جيرمان الموسم متوجا بثلاثية محلية.
وأخفق كيليان مبابي هداف سان جيرمان في التسجيل في آخر مباراة له مع الفريق، ليتجمد رصيده عند 256 هدفا في 308 مباريات خاضها خلال سبعة أعوام.
وعقب المباراة وجه صحافي سؤالا مباشرا لمبابي، قائلا "لماذا لا ترغب بأن تقول بأنك ستوقع لريال مدريد؟، ليجيب: "لأنني أعتقد بالأساس بأن أفضل شيء هو إنهاء عملية الوداع، كل ما كنت أرغب به هو بأن أنهي كل شيء بشكل جيد، يوجد وقت خاص لكل شيء، سوف أعلن عن فريقي الجديد في الوقت المناسب".
ليباغته الصحافي بسؤال آخر، "هل سيكون قبل الانضمام للمنتخب الفرنسي؟، ليوضح مبابي: "لا أعلم بعد، ما زال يوجد بعض التفاصيل، الأمر الأكثر أهمية كان هو الفوز، وعيش هذه اللحظات والمشاعر الأخيرة بشكل جيد، أغادر ورأسي مرفوع ولا نتذكر إلا الإيجابيات".
وأعلن كيليان مبابي، في أعقاب الخروج من دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند الألماني، رحيله رسمياً عن بطل فرنسا.
وخلال هذا الموسم، سجل مبابي حتى الآن 43 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الجاري، وصنع 10، منها 26 في الدوري الفرنسي تصدر بها قائمة الهدّافين وصنع 7 أخرى.
إجمالا وخلال رحلته مع باريس منذ قدومه في موسم 2017- 2018 منذ 7 مواسم ، شارك كيليان في 308 مباريات، سجل خلالها 255 هدفا وصنع 108 أخرى، وتوج بلقب الدوري الفرنسي 7 مرات، و4 ألقاب لكأس فرنسا، و3 ألقاب لكأس السوبر الفرنسي، ولقبين لكأس الرابطة كأس الدوري الفرنسي.