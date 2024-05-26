مبابي يكشف سبب تأخر إعلان انضمامه إلى ريال مدريد

رد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على سؤال صريح وجهه له أحد الصحفيين عن سر تأخر الإعلان عن انتقاله إلى ريال مدريد، خاصة بعد إعلان رحيله رسميا عن فريقه الفرنسي.

وتغلب باريس سان جيرمان 2-1 على ليون، مساء السبت في نهائي كأس فرنسا، بعد أن سجل عثمان ديمبلي وفابيان رويز هدفين في الشوط الأول، لينهي سان جيرمان الموسم متوجا بثلاثية محلية.

وأخفق كيليان مبابي هداف سان جيرمان في التسجيل في آخر مباراة له مع الفريق، ليتجمد رصيده عند 256 هدفا في 308 مباريات خاضها خلال سبعة أعوام.

وعقب المباراة وجه صحافي سؤالا مباشرا لمبابي، قائلا "لماذا لا ترغب بأن تقول بأنك ستوقع لريال مدريد؟، ليجيب: "لأنني أعتقد بالأساس بأن أفضل شيء هو إنهاء عملية الوداع، كل ما كنت أرغب به هو بأن أنهي كل شيء بشكل جيد، يوجد وقت خاص لكل شيء، سوف أعلن عن فريقي الجديد في الوقت المناسب".