سرّ همسات رئيس فرنسا في أذن مبابي قبل نهائي كأس فرنسا
أثارت وسائل الإعلام الفرنسية جدلا كبيرا قبل مباراة نهائي كأس فرنسا الذي يجري حاليا بين باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الممتاز، وليون سادس الدوري، وذلك بالتركيز على حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المباراة ولقائه مع النجم كيليان مبابي.
ويخوض مبابي السبت نهائي كأس فرنسا، من أجل تحقيق لقب جديد في مسيرته وذلك في المباراة الأخيرة مع سان جيرمان قبل انتقاله الوشيك لريال مدريد الإسباني، والذي ينتظر الإعلان عنه بداية شهر يونيو المقبل.
وقبل انطلاق المباراة، نزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى غرف تبديل الملابس حيث صافح لاعبي سان جيرمان وليون وأعضاء الجهاز الفني للفريقين، لكن عناقه وهمساته في أذن مبابي هي التي استأثرت بالاهتمام وسلطت عليها منصات التواصل والمواقع الإخبارية الضوء لتتساءل عن فحوى الكلمات التي قالها ماكرون لمبابي.
وكشفت بعض المصادر أن مبابي قال لماكرون "كيف حالك؟" فيما رد الأخير بالقول إنه سيفتقد أن يقول لنجم الكرة الفرنسية "نحن معا"، لكنه أضاف كلمات أخرى قالها في أذن اللاعب وتباينت الآراء حول مضمونها.
وذكرت بعض الصفحات في منصات التواصل أن الرئيس الفرنسي قد يكون سأل مبابي عن موعد التحاقه بريال مدريد، فيما تحدثت أخرى عن أن الحوار المقتضب بين الطرفين تطرق إلى إمكانية مشاركة المهاجم الدولي في أولمبياد باريس 2024 خلال شهر يوليو.
يشار إلى أن سان جيرمان يتقدم على ليون في نهائي كأس فرنسا بهدفي عثمان ديمبيلي ورويز، مقابل هدف للاعب ليون أوبرييز وذلك قبل 20 دقيقة من نهاية المواجهة.