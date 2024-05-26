سرّ همسات رئيس فرنسا في أذن مبابي قبل نهائي كأس فرنسا

أثارت وسائل الإعلام الفرنسية جدلا كبيرا قبل مباراة نهائي كأس فرنسا الذي يجري حاليا بين باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الممتاز، وليون سادس الدوري، وذلك بالتركيز على حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المباراة ولقائه مع النجم كيليان مبابي.

ويخوض مبابي السبت نهائي كأس فرنسا، من أجل تحقيق لقب جديد في مسيرته وذلك في المباراة الأخيرة مع سان جيرمان قبل انتقاله الوشيك لريال مدريد الإسباني، والذي ينتظر الإعلان عنه بداية شهر يونيو المقبل.

وقبل انطلاق المباراة، نزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى غرف تبديل الملابس حيث صافح لاعبي سان جيرمان وليون وأعضاء الجهاز الفني للفريقين، لكن عناقه وهمساته في أذن مبابي هي التي استأثرت بالاهتمام وسلطت عليها منصات التواصل والمواقع الإخبارية الضوء لتتساءل عن فحوى الكلمات التي قالها ماكرون لمبابي.