ثأر عمره 19 سنة.. نهائي إسطنبول كلمة السر للعين ضد يوكوهاما

كلمة السر إسطنبول

على بعد حوالي 3000 كيلو متر من ملعب المباراة النهائية بين العين ويوكوهاما، أقيمت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ميلان وليفربول في عام 2005.

يومها تقدم ميلان بثلاثية نظيفة، وكان لهيرنان كريسبو نصيب كبير فيها بثنائية أحرزها في الشوط الأول، ليظن بعضهم أن الشوط الثاني سيكون بمثابة 45 دقيقة من تحصيل الحاصل.

لكن على النقيض تمامًا كان ليفربول متأهبًا بشكل غير مسبوق، ونجح في عودة تاريخية في تلك المباراة، وسجل ثلاثية أخرى، وانتهت المواجهة بركلات الترجيح.

تلك المواجهة قد تكون كلمة السر في تحفيز كريسبو لنفسه ولنجوم العين، فالتأخر بهدف واحد خارج الأرض وأنتم أمامكم مباراة أخرى كاملة لا يعني أي شيء لو تمت مقارنته بالتأخر بثلاثة أهداف في شوط واحد على أرض محايدة وبقاء 45 دقيقة لحسم كل شيء، إما أن تكون أو لا تكون.

ما قام به ليفربول وأحبط كريسبو قبل 19 عامًا، قد يكون مصدر الإلهام الذي يأتي للنجم الأرجنتيني ببطولة تعوضه بعض الشيء عن الذي حدث في تلك الليلة.

كريسبو لا ينسى

هاري كويل المدير الفني الحالي ليوكوهاما كان أحد أعضاء فريق ليفربول المتوج باللقب في 2005، في الواقع لقد كان من ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة.

ولن ينسى له كريسبو أن فريقه السابق كان سببًا في حرمانه من لقب دوري أبطال أوروبا مدى حياته كلاعب، فبالرغم من مشواره الطويل في الملاعب والذي شهد تتويجات من كل مكان في بارما وميلان وإنتر وغيرها، إلا أنه لم يرفع دوري أبطال أوروبا قط.

لن ينسى كريسبو ذلك لليفربول ولا لكويل، وبعد أن يستغل حالتهم في مباراة أسطنبول كمحفز لنجوم فرقه، ربما يستغل ذلك الثأر القديم كمحرك لنفسه هو الآخر لنيل تعويض ولو بسيطًا عن لقب لم يرفعه قط.