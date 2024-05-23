تجنب أخطاء الذهاب.. ماذا يحتاج العين لإسقاط يوكوهاما؟

التراجع ليس خيارًا

العين عانى في لقاء الذهاب من تراجع غريب للدفاع بعد تسجيل الهدف الأول، رغم أن الفريق الإماراتي وصل للمرمى مرة أخرى وكان يستطيع التسجيل من جديد.

ولجأ الفريق للدفاع أملًا في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة ودخول مباراة العودة بين جماهيرهم بأفضلية في التسجيل.

لكن في نهاية المطاف تلقى الفريق هدفين بسبب التراجع، ولهذا لن يكون ذلك خيارًا متاحًا في مباراة العودة.

ويحتاج العين لاتباع المثل الشعبي:" اضرب على الحديد وهو ساخن" حال التسجيل مبكرًا.

ويبقى سيناريو أتالانتا الإيطالي البارز أمام العين بعدما توج بلقب الدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن الألماني خلال الساعات الماضية بتسجيل هدف مبكر ثم إضافة الهدف الثاني دون تراجع.

الفارق الوحيد أن العين سيكون عليه أن يستمر بالضغط ومحاولة إضافة المزيد من الأهداف بشكل متواصل، مستغلًّا وجوده بين جماهيره وعلى ملعبه الذي يعرفه جيدًا.