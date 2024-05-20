دوري أدنوك: العين يستعد لمواجهة يوكوهاما بالفوز على الوحدة (فيديو)

تقدم في الدقيقة 23 عن طريق لوليندو الذي تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء ووجه الكرة بلمسة مهارية إلى داخل الشباك.

وتوقف اللعب في الوقت بدل الضائع للشوط الأول إذ لجأ الحكم لتقنية الفيديو المساعد للتأكد من وجود لمسة يد من جانب البلوشي، وعاد ليحتسب ركلة جزاء للوحدة تقدم عمر خربين لتنفيذها لكن محمد سعيد بوسندة حارس العين تصدى للكرة.

وعزز العين تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 69 وسجله ساركي الذي انطلق وراوغ الدفاع ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى سكنت الزاوية العليا من المرمى.