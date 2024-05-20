دوري أدنوك: العين يستعد لمواجهة يوكوهاما بالفوز على الوحدة (فيديو)
تغلب العين 2-صفر على الوحدة اليوم الاثنين في الجولة 24 من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، قبل أيام من مباراته المرتقبة أمام يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
تقدم في الدقيقة 23 عن طريق لوليندو الذي تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء ووجه الكرة بلمسة مهارية إلى داخل الشباك.
وتوقف اللعب في الوقت بدل الضائع للشوط الأول إذ لجأ الحكم لتقنية الفيديو المساعد للتأكد من وجود لمسة يد من جانب البلوشي، وعاد ليحتسب ركلة جزاء للوحدة تقدم عمر خربين لتنفيذها لكن محمد سعيد بوسندة حارس العين تصدى للكرة.
وعزز العين تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 69 وسجله ساركي الذي انطلق وراوغ الدفاع ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى سكنت الزاوية العليا من المرمى.
وارتفع رصيد العين إلى 42 نقطة حصدها خلال 22 مباراة ليصعد إلى المركز الثالث بفارق سبع نقاط خلف شباب الأهلي صاحب المركز الثاني.
بينما تراجع الوحدة إلى المركز الرابع بعد أن تجمد رصيده عند 41 نقطة حصدها خلال 24 مباراة.
ويتأهب العين لمواجهة يوكوهاما إيابا في 25 مايو أيار الجاري بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الياباني 2-1 على أرضه.