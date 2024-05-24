العين ضد يوكوهاما.. قاهر النصر والهلال لا يعرف الاستسلام

ما هي إلا ساعات ويجد العين الإماراتي نفسه أمام اختبار فريد من نوعه عندما يلعب على أرضه ووسط جماهيره في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني وهو متأخر في النتيجة بهدفين لهدف بعد مباراة الذهاب.

المواجهة التي ستحسم الفريق البطل لا تقبل القسمة على اثنين، على الأقل بالنسبة للعين، فالخيار الواضح والوحيد الموجود أمامهم للتتويج سيكون الفوز.

البعض قد يظن أن تحقيق الانتصار على الفريق الياباني بعد ما شاهدوه منهم في مباراة الذهاب قد يكون أمرًا صعبًا، فما بالك بالفوز بفارق هدفين حتى يتم الفوز باللقب.

لكن في الواقع لا يوجد ما يسمّى بالأمر الصعب بالنسبة لفريق مثل العين، قدم مستويات طيبة هذا الموسم في كل البطولات.