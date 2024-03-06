مبابي يعترف بمشاكله في باريس سان جيرمان

كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن وجود أزمات لديه مع ناديه، ولكنها بعيدة عن مدربه الإسباني لويس إنريكي، الذي دأب على استبداله في المباريات الأخيرة.

وكانت تقارير كشفت عن وجود أزمات غير معلنة بين مبابي ومدربه خلال الفترة الماضية، بسبب استبداله في عدة مباريات بالدوري الفرنسي.

وينتهي عقد مبابي مع فريقه نهاية الموسم الحالي، وأبلغ ناديه برغبته في الرحيل، في ظل أنباء تشير لتوقيعه بالفعل على عقود انضمامه لريال مدريد.

وسجل مبابي هدفين، ليقود باريس سان جيرمان لبلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفوز مريح 2-1 على مضيفه ريال سوسيداد، ليتفوق الفريق الفرنسي 4-1 في مجموع مباراتي دور الـ16.

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة لقناة "كانال بلس": "علاقتي جيدة جدًا مع إنريكي، لا توجد مشكلة معه، على الرغم من أن الناس قد يعتقدون أن هناك شيئا ما، والحقيقة أن لدي مشاكل عديدة، ولكن إنريكي ليس منها".