مبابي يعترف بمشاكله في باريس سان جيرمان
كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن وجود أزمات لديه مع ناديه، ولكنها بعيدة عن مدربه الإسباني لويس إنريكي، الذي دأب على استبداله في المباريات الأخيرة.
وكانت تقارير كشفت عن وجود أزمات غير معلنة بين مبابي ومدربه خلال الفترة الماضية، بسبب استبداله في عدة مباريات بالدوري الفرنسي.
وينتهي عقد مبابي مع فريقه نهاية الموسم الحالي، وأبلغ ناديه برغبته في الرحيل، في ظل أنباء تشير لتوقيعه بالفعل على عقود انضمامه لريال مدريد.
وسجل مبابي هدفين، ليقود باريس سان جيرمان لبلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفوز مريح 2-1 على مضيفه ريال سوسيداد، ليتفوق الفريق الفرنسي 4-1 في مجموع مباراتي دور الـ16.
وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة لقناة "كانال بلس": "علاقتي جيدة جدًا مع إنريكي، لا توجد مشكلة معه، على الرغم من أن الناس قد يعتقدون أن هناك شيئا ما، والحقيقة أن لدي مشاكل عديدة، ولكن إنريكي ليس منها".
وأضاف: "ليس لدي رسالة معينة، كل ما في الأمر هو أنني أريد دائمًا اللعب في دوري أبطال أوروبا، أحاول دائمًا تقديم الأداء الجيد، أحيانًا أنجح، وأحيانًا لا، لكنني لن أكون أبدًا اللاعب الذي يخفي نفسه".
وتطرق مبابي للحديث عن المباراة، قائلا: "كانت لدينا خطة واضحة للمباراة، لقد نجحنا في التسجيل سريعا ولم نواجه صعوبات باستثناء الدقائق الأخيرة، إذ لو سجل سوسيداد أولا لكان لديهم أمل في التأهل، ولكننا أحبطنا آمالهم سريعا".
وتابع: "لم أتوقع أنني مزقت الشباك بهدفي الأول بل توقعت أن الحكم قرر اللجوء لتقنية الفيديو".
وأشار: "أريد دائما مساعدة فريقي بتسجيل الأهداف، ويجب استغلال كل فرصة تهديفية في دوري الأبطال، والآن سيبقى في البطولة أفضل 8 أندية في أوروبا".
وخاض مبابي إحدى الأمسيات المثالية وكانت سرعته وحسمه على الجبهة اليسرى أكبر من أن يوقفهما دفاع سوسيداد، وسجل مبابي 11 هدفا من آخر 15 هدفا سجلها باريس في أدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال.