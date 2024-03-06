أول اعتراف رسمي من باريس سان جيرمان باقتراب رحيل مبابي

وأضاف إنريكي: "أنا لم اكتشف مبابي اليوم، أنتم تعرفون رأيي، إنه الرقم 1 في العالم، سيسجل 50 هدفًا، ويصنع 25 هدفًا مع أي مدرب ومع أي فريق".

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد أمام ريال سوسيداد وكان اللاعبون كلهم على مستوى عالٍ جدًا".

وتابع: "قضينا يومين رائعين هُنا، كل ما علينا القيام به في دور ربع النهائي هو المُنافسة جيدًا، هذا هدفنا".