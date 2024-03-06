أول اعتراف رسمي من باريس سان جيرمان باقتراب رحيل مبابي
كشف لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن تطورات مسقبل كيليان مبابي، مع الفريق.
ونجح سان جيرمان في الفوز على مضيفه ريال سوسيداد (2-1)، في إياب منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.
وتأهل الفريق الفرنسي إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بتحقيقه الفوز في مجموع المواجهتين بنتيجة 1/4.
باريس سان جيرمان وصل لربع النهائي للمرة الأولى بعد 3 سنوات من الخروج من دور الـ 16 بشكل متتال.
وقال إنريكي في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "للأسف مستقبل مبابي القريب لن يكون هنا، لذا علينا أن نجرّب زملاء آخرين".
وأضاف إنريكي: "أنا لم اكتشف مبابي اليوم، أنتم تعرفون رأيي، إنه الرقم 1 في العالم، سيسجل 50 هدفًا، ويصنع 25 هدفًا مع أي مدرب ومع أي فريق".
وأضاف: "لعبنا بشكل جيد أمام ريال سوسيداد وكان اللاعبون كلهم على مستوى عالٍ جدًا".
وتابع: "قضينا يومين رائعين هُنا، كل ما علينا القيام به في دور ربع النهائي هو المُنافسة جيدًا، هذا هدفنا".
تصريحات ناصر الخليفي
من جانبه، تحدث ناصر الخليفي بدوره عن مستقبل مبابي، قائلا: "لاعب رائع، الفريق بأكمله لعب بشكل جيد للغاية أيضًا، لقد كان أصغر فريق أساسي في تاريخ باريس سان جيرمان، نحن نبني شيئًا للمستقبل، هذا هو الشيء الأكثر أهمية، الفريق يلعب كرة قدم جيدة للغاية".
وأوضح: "إذا لم يُعلن النادي عن أي شيء رسمي بشأن مبابي فلن نتحدث في العلن، يوجد شيء ما بيننا نحن ومبابي، هو لاعب في الفريق، وبالتأكيد سنقوم ببناء شيء ما للمستقبل أيضاً".