تحول مفاجئ في موقف باريس سان جيرمان تجاه مبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تحول في موقف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، تجاه نجم الفريق كيليان مبابي.

وتوترت علاقة مبابي وإنريكي بشكل كبير، بعدما بدأ الأخير في تقليل الاعتماد على الأول، إثر اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال إنريكي لوسائل الإعلام أكثر من مرة أخيرا، إن الفريق عليه الاعتياد على اللعب دون كيليان مبابي؛ لأن ذلك سيحدث "عاجلا أو آجلا".

واقترب مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد الصيف القادم، وفقا لتقارير متطابقة، رغم أنه لم يعلن عن الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.

وحسب رايو مونت كارلو، فإن لويس إنريكي ينوي الدفع بكيليان مبابي أساسيا أمام ريال سوسيداد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

كان إنريكي أعلن أن نهجه في التقليل من الاعتماد على مبابي لن يتغير، سواء في دوري أبطال أوروبا، أو الدوري المحلي، لكن يبدو أن أهمية المنافسة الأوروبية شكلت ضغطا على المدرب الإسباني.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لاستكمال حلمه بالتتويج باللقب.