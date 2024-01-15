أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها: الجزائر ضد أنجولا.. والأردن يواجه ماليزيا
يشهد اليوم الإثنين الـ15 من يناير، مباريات مميزة لعشاق كرة القدم حول العالم على مستوى بطولتي أمم آسيا وأفريقيا، وأيضًا مباراة وحيدة في الدوري الإيطالي لمحبي "الكالتشيو".
على مستوى أمم أفريقيا، نشهد 3 مواجهات قوية، السنغال حامل اللقب ضد غامبيا، والكاميرون يواجه غينيا، ومنتخب الجزائر يفتتح مشواره أمام أنجولا.
وفي كأس آسيا، يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع البحرين، في إطار منافسات المجموعة الخامسة، ويواجه إندونيسيا نظيره العراق، ويستضيف ملعب "الجنوب" مباراة ماليزيا والأردن.
مباريات كأس أمم أفريقيا:
السنغال ضد غامبيا، تبدأ الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".
الكاميرون ضد غينيا، تبدأ السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وعبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".
الجزائر ضد أنجولا، تبدأ العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".
مباريات كأس أمم آسيا:
كوريا الجنوبية ضد البحرين، تبدأ الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، عبر قنوات "Alkass EXTRA مبا One HD" و"Abu Dhabi Sports Asia 1" و"beIN ASIAN CUP 1".
إندونيسيا أمام العراق، تبدأ الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، عبر قنوات "Alkass EXTRA One HD"، و"Abu Dhabi Sports Asia 1"، و"beIN ASIAN CUP 1"، و"SSC1 HD".
ماليزيا تواجه الأردن، تبدأ السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "Alkass EXTRA One HD"، و"Abu Dhabi Sports Asia 1"، و"beIN ASIAN CUP 1"، و"SSC1 HD".
الدوري الإيطالي:
أتالانتا ضد فروزينونى، تبدأ العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".