أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها: الجزائر ضد أنجولا.. والأردن يواجه ماليزيا

يشهد اليوم الإثنين الـ15 من يناير، مباريات مميزة لعشاق كرة القدم حول العالم على مستوى بطولتي أمم آسيا وأفريقيا، وأيضًا مباراة وحيدة في الدوري الإيطالي لمحبي "الكالتشيو".

على مستوى أمم أفريقيا، نشهد 3 مواجهات قوية، السنغال حامل اللقب ضد غامبيا، والكاميرون يواجه غينيا، ومنتخب الجزائر يفتتح مشواره أمام أنجولا.

وفي كأس آسيا، يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع البحرين، في إطار منافسات المجموعة الخامسة، ويواجه إندونيسيا نظيره العراق، ويستضيف ملعب "الجنوب" مباراة ماليزيا والأردن.