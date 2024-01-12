قطر تستهل حملة الدفاع عن لقب أمم آسيا بالفوز على لبنان (فيديو)
استهلت قطر، الدولة المضيفة، حملة الدفاع عن لقب كأس آسيا لكرة القدم بالفوز 3-صفر على لبنان، في المباراة الافتتاحية للبطولة بفضل ثنائية لأكرم عفيف وهدف للمعز علي، على استاد لوسيل، اليوم الجمعة.
افتتح أكرم عفيف الأهداف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة أرضية زاحفة، بعد تمريرة للخلف من زميله المعز علي، وسجل المعز الهدف الثاني لأصحاب الأرض بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية متقنة من محمد وعد في الدقيقة 56.
واختتم عفيف الثلاثية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأحرز المعز، الأكثر تسجيلا لأهداف في نسخة واحدة من البطولة بتسعة أهداف في النسخة الماضية، هدفا في الدقيقة السادسة من البداية بتسديدة أرضية زاحفة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وأقيمت المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان، على استاد لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.