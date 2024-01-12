قطر تستهل حملة الدفاع عن لقب أمم آسيا بالفوز على لبنان (فيديو)

وأحرز المعز، الأكثر تسجيلا لأهداف في نسخة واحدة من البطولة بتسعة أهداف في النسخة الماضية، هدفا في الدقيقة السادسة من البداية بتسديدة أرضية زاحفة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأقيمت المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان، على استاد لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.