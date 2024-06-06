مفاجأة.. محمد صلاح يتدخل لإعادة صديقيه لمنتخب مصر
يقود محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزي، محاولات لعودة لاعبين بارزين إلى صفوف منتخب مصر في الفترة القادمة.
وعاد محمد صلاح إلى منتخب مصر في معسكر شهر يونيو الجاري، بعد غيابه اللافت عن معسكر شهر مارس الماضي، بناء على طلبه لرغبته في العودة تدريجيًا للمباريات بعد التعافي من إصابة تعرض لها ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
ونال صلاح استقبالًا مميزًا من جانب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وتوأمه إبراهيم مدير المنتخب قبل الانتظام في المعسكر لخوض مباراتي بوركينا فاسو، اليوم الخميس، وغينيا بيساو، يوم الاثنين المقبل، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وقال مصدر مطلع بالمنتخب المصري لـ"إرم نيوز" إن صلاح تدخل لعودة الثنائي عمر جابر ظهير أيمن الزمالك، وحسين السيد ظهير أيسر المصري البورسعيدي.
وأضاف المصدر، أن صلاح عقد جلسة ودية مع حسام حسن، وطلب تواجدهما خاصة وانهما سيفيدان المنتخب من الناحية الفنية.
وتابع:" حسام حسن وعد صلاح بمنحهما الفرصة من أجل الانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة".
ويرتبط الثنائي عمر جابر وحسين السيد بعلاقة صداقة قوية مع محمد صلاح، منذ أن كان هذا الثلاثي في صفوف منتخب مصر تحت 20 عامًا، الذي خاض بطولة كأس العالم للشباب عام 2011 في كولومبيا.
وحرص صلاح على التواجد برفقة حسين السيد، وعمر جابر على هامش إجازته قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة.