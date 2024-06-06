مفاجأة.. محمد صلاح يتدخل لإعادة صديقيه لمنتخب مصر

يقود محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزي، محاولات لعودة لاعبين بارزين إلى صفوف منتخب مصر في الفترة القادمة.

وعاد محمد صلاح إلى منتخب مصر في معسكر شهر يونيو الجاري، بعد غيابه اللافت عن معسكر شهر مارس الماضي، بناء على طلبه لرغبته في العودة تدريجيًا للمباريات بعد التعافي من إصابة تعرض لها ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ونال صلاح استقبالًا مميزًا من جانب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وتوأمه إبراهيم مدير المنتخب قبل الانتظام في المعسكر لخوض مباراتي بوركينا فاسو، اليوم الخميس، وغينيا بيساو، يوم الاثنين المقبل، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.