نجم العين ينتظر المجد على نفس ملعب تألق الظاهرة

وقلة قليلة فقط من العباقرة أصحاب الأقدام الذهبية استطاعوا تجاوز ذلك السجل التهديفي، ومنهم بالتأكيد رحيمي هذا الموسم.

لكن إنجازات رحيمي لا يجب أن تتوقف عند هذا الحد، فالنجم المغربي يطمح لما هو أبعد، وربما هو أمر في متناوله بالفعل.

الحصول على جائزة هداف البطولة هو شيء، والحصول عليها وأنت أفضل من سجلت في نسخة واحدة منها هو شيء آخر تمامًا.

بالتحديد كما فعل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عندما انضم لليفربول في أول مواسمه، وكما كسر إرلينج هالاند الرقم ذاته في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، سيكون رحيمي طامحًا لكسر الرقم المسجل باسم ثلاثة عمالقة في تاريخ دوري أبطال آسيا.