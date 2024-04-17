"هاتريك" رحيمي يقود العين إلى فوز برباعية على الهلال (فيديو)

وأقيمت المباراة، اليوم، على استاد هزاع بن زايد، حيث كان من المقرر أن تقام، أمس الثلاثاء، ولكن تم تأجيلها بسبب الظروف الجوية السيئة.

بدأت الإثارة مبكرًا، وأكرم العين وفادة الهلال بالهدف الأول في الدقيقة السادية عن طريق سفيان رحيمي، بعد استلامه لبينية من زميله، مستغلاً خطأ علي البليهي مدافع الهلال في التغطية، وأحرز الهدف الأول.

وتسبب محمد العويس حارس الهلال بخطأ جسيم، بعد عرقلة رحيمي داخل منطقة الجزاء، ليقرر أدهم مخادمة حكم المباراة احتساب ركلة جزاء، انبرى لها سفيان رحيمي، وأحرز الهدف الثاني لفريقه.

وعاد رحيمي ليسجل الهدف الثالث للعين من ركلة جزاء قبيل نهاية الشوط الأول، تسبب فيها علي البليهي أيضًا.

وقلص البرازيلي مالكوم الفارق للهلال بعد 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

لكن أليخاندرو روميرو (كاكو) أضاف الهدف الرابع للعين في الدقيقة 56 من ركلة جزاء ثالثة، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 82.