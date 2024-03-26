سبب غضب هالاند من أنباء انتقال مبابي إلى ريال مدريد

ووفقا للتقارير، فإن ما يؤجل إعلان الصفقة بشكل رسمي هو احتمالات حدوث مواجهة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ما قد يضع بعض الحرج على اللاعب.

وسيعلن ريال مدريد ومبابي الصفقة قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 الصيف القادم حسب التقارير.

وبحسب آس، فإن هالاند يدرك تماما أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد سيؤثر على فرصه في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو مستقبلا وهو أمر دائما ما تطلع له.