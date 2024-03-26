سبب غضب هالاند من أنباء انتقال مبابي إلى ريال مدريد
قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي غاضب من أنباء الانتقال الوشيك لكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.
ووفقا لتقارير صحفية متطابقة، فإن مبابي على وشك الانتقال إلى ريال مدريد مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.
ووفقا للتقارير، فإن ما يؤجل إعلان الصفقة بشكل رسمي هو احتمالات حدوث مواجهة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ما قد يضع بعض الحرج على اللاعب.
وسيعلن ريال مدريد ومبابي الصفقة قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 الصيف القادم حسب التقارير.
وبحسب آس، فإن هالاند يدرك تماما أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد سيؤثر على فرصه في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو مستقبلا وهو أمر دائما ما تطلع له.
وتقول "آس" إن هالاند سوف يستغل مباراتي ريال مدريد مع مانشستر سيتي مع ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من أجل إظهار ما يملكه من قدرات لمسؤولي ريال مدريد لإقناعهم أنه مازال مهما للمشروع وقابلا لأن يكون جزءا منه حتى لو تأخر انضمامه للنادي.
وسبق أن ارتبط هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، لكنه مازال يملك عقدا ساريا مع مانشستر سيتي الإنجليزي.
وقال هالاند قبل أيام إنه سعيد للغاية في النادي الإنجليزي.