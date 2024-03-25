صدمة للمشجعين.. الاسم الحقيقي لكيليان مبابي (صورة)

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن المشجعين أصيبوا بـ"الصدمة" عندما علموا الاسم الحقيقي الكامل للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويُعتبر مبابي على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي كرة القدم على العالم حاليًّا.

ومع ذلك، في عام 2016، كان مبابي يستخدم اسمًا مختلفًا.

وعندما كان المهاجم يحقق انطلاقته في موناكو موسم 2016/2017، كان في الواقع يحمل اسم لوتين.

وبالفعل فإن اسم نجم باريس سان جيرمان الكامل هو كيليان مبابي لوتين.

وتم تذكير المشجعين بذلك من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض البطاقة القديمة للاعب واسمه في لعبة FIFA EA SPORTS.

وأظهرت بطاقته الأساسية في بداية ذلك العام أنه لاعب أيسر ذو بطاقة فضية مشتركة حاصلة على تصنيف 71 باسم لوتين.