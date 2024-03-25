صدمة للمشجعين.. الاسم الحقيقي لكيليان مبابي (صورة)
ذكرت صحيفة "ذا صن" أن المشجعين أصيبوا بـ"الصدمة" عندما علموا الاسم الحقيقي الكامل للنجم الفرنسي كيليان مبابي.
ويُعتبر مبابي على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي كرة القدم على العالم حاليًّا.
ومع ذلك، في عام 2016، كان مبابي يستخدم اسمًا مختلفًا.
وعندما كان المهاجم يحقق انطلاقته في موناكو موسم 2016/2017، كان في الواقع يحمل اسم لوتين.
وبالفعل فإن اسم نجم باريس سان جيرمان الكامل هو كيليان مبابي لوتين.
وتم تذكير المشجعين بذلك من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض البطاقة القديمة للاعب واسمه في لعبة FIFA EA SPORTS.
وأظهرت بطاقته الأساسية في بداية ذلك العام أنه لاعب أيسر ذو بطاقة فضية مشتركة حاصلة على تصنيف 71 باسم لوتين.
وأظهرت إحصائيات مبابي في ذلك الوقت أنه يتمتع بسرعة 81، وهي قيمة منخفضة بشكل لا يمكن تصوره الآن، وكان مستوى التسديد 64، و65 للتمرير، و74 للمراوغة، و39 في الدفاع، وقدرته البدنية 62.
وأذهلت البطاقة المشجعين، حيث قال أحدهم: "كانوا يطلقون عليه اسم لوتين؟"
وبدا أن ثان لم يدرك أن اللاعب هو النجم العالمي الشهير، وقال: "إنه يشبه مبابي".
وأضاف آخر: "لقد كان هائلاً منذ ذلك الحين".
وفي الوقت الحالي مبابي هو مهاجم ذهبي نادر حاصل على تصنيف 91 في FIFA EA SPORTS، مع 97 للسرعة، و90 للتسديد، و80 للتمرير، و92 للمراوغة، و36 للدفاع و78 للقوة البدنية.
وفي موسم 2016/2017 مع موناكو سجل مبابي 27 هدفًا في 60 مباراة ورفع لقب الدوري الفرنسي.
ثم انضم مبابي إلى باريس سان جيرمان في الموسم التالي على سبيل الإعارة قبل أن تتم الصفقة بنظام دائم مقابل 180 مليون يورو، ما جعله أغلى مراهق على الإطلاق.
وبحلول ذلك الوقت أصبح ببساطة معروفًا باسم مبابي، رغم أن سبب التغيير غير معروف.
وذكرت "ذا صن" أن مبابي كان يُعرف سابقًا باسم مبابي لوتين، ولكنه الآن يحمل اسم مبابي ويتبعه شقيقه الأصغر إيثان.
وبعد سبعة مواسم في باريس سان جيرمان، يبدو أن مبابي مستعد لمغادرة العملاق الفرنسي.
وأشارت التقارير إلى أنه وافق على الانضمام إلى ريال مدريد بعد سنوات من التكهنات حول وصوله إلى إسبانيا.