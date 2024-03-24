رد صادم من تشواميني بشأن مستقبل مبابي
يبدو أن أوريلين تشواميني لاعب وسط منتخب فرنسا وريال مدريد، ضاق ذرعا من الأسئلة المتكررة بشأن مستقبل مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والحديث عن موعد انتقاله إلى "الميرنغي".
وبات مبابي قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص ريال مدريد، الموسم المقبل، عدما أبلغ إدارة سان جيرمان برغبته في عدم تجديد تعاقده.
وذكر العديد من التقارير بأن مبابي لديه اتفاق بالفعل مع ريال مدريد بشأن ارتداء قميص الملكي.
ووجه مراسل سكاي سبورتس"، سؤالًا لتشواميني عقب مباراة فرنسا وألمانيا التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، عن مبابي، ليجيب: "لأكون صادقًا... حاليًّا، لا أهتم، دعونا نرَ ما سيفعله".
وأضاف: "مبابي الآن لاعب في صفوف باريس سان جيرمان. سنرى ما سيحدث في المستقبل".
وكان مبابي نفسه أثار الجدل بشأن موعد إعلان رحيله عن سان جيرمان، إذ قال في مؤتمر صحفي مؤخرًا: "لم أعلن أي شيء، لأنه ليس لدي ما أعلنه".
وأضاف: "لقد قلت دائمًا أنه في اليوم الذي سيكون لدي ما أقوله سأقف أمامكم وسأتحدث كرجل".