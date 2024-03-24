رد صادم من تشواميني بشأن مستقبل مبابي

يبدو أن أوريلين تشواميني لاعب وسط منتخب فرنسا وريال مدريد، ضاق ذرعا من الأسئلة المتكررة بشأن مستقبل مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والحديث عن موعد انتقاله إلى "الميرنغي".

وبات مبابي قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص ريال مدريد، الموسم المقبل، عدما أبلغ إدارة سان جيرمان برغبته في عدم تجديد تعاقده.

وذكر العديد من التقارير بأن مبابي لديه اتفاق بالفعل مع ريال مدريد بشأن ارتداء قميص الملكي.