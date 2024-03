رد صادم من تشواميني بشأن مستقبل مبابي

📍Have spoken with Aurélien Tchouaméni about Kylian Mbappé. When will he announce his move to Real Madrid?



„To be honest … Right now, at this time

I don’t care“, Tchouaméni says, smiling: „Let’s see what he’s gonna do. Right now he’s a player of PSG. We will see in the future… pic.twitter.com/m7PZR7JloN