سبب تأخير إعلان انضمام مبابي إلى ريال مدريد

رغم المؤشرات القوية على حسم الوجهة المقبلة لمهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بانتقال وشيك الصيف المقبل إلى ريال مدريد، إلا أن النجم الفرنسي رفض الكشف عن مستقبله، مؤكدا أن التركيز على كأس أمم أوروبا 2024 وعلى دوري أبطال أوروبا هما أولوياته في الوقت الراهن.

وفي الوقت الذي قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن لاعب باريس سان جيرمان وقّع بالفعل على عقده مع ريال مدريد للانضمام إليه في موسم 2024 ـ 2025، قال مبابي للصحفيين، الجمعة، قبل يوم من مباراة ألمانيا وفرنسا الودية: "ليس لدي أي شيء لأعلن عنه الآن".

لكن جيروم روثين، لاعب باريس سان جيرمان، ومحلل إذاعة "مونتي كارلو" كشف أن مبابي وقّع لفائدة ريال مدريد، وسيعلن عن ذلك قبل كأس أوروبا للأمم، أو عندما يغادر باريس سان جيرمان أو ريال مدريد سباق دوري أبطال أوروبا.