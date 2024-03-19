بشعر طويل أصفر.. جون سينا يقلد هالاند (فيديو)
في لقطة طريفة، نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي فيديو دعائيا لجولة الفريق في أمريكا، ظهر فيها المصارع الأمريكي الشهير جون سينا وهو يقلد النرويجي إرلينغ هالاند، نجم الفريق.
ويظهر جون سينا في الفيديو بشعر طويل أصفر يشبه هالاند، وينتظر النجم النرويجي في استوديو الفريق تلقي مكالمة من أحد معجبيه.
وقال جون سينا الذي كان يجلس متنكراً على هيئة هالاند: "إرلينغ، أنا جون سينا. كيف حالك؟". فرد إرلينغ بارتباك: "لماذا لا أستطيع رؤيتك؟".
ورد جون سينا: "لا يمكنك رؤيتي؟ يمكن أن تكون الكاميرا معطلة على أي حال، ماذا سمعت عن جولة في الولايات المتحدة؟"
وأجاب إرلينغ: "نعم، نحن قادمون إلى الولايات المتحدة في فترة ما قبل الموسم المقبل، سنذهب إلى نيويورك، تشابل هيل، كولومبوس، وأورلاندو. سيكون الأمر رائعا".
في نهاية الفيديو ، يُرى جون سينا يحتفل وهو يركل الطاولة عن طريق الخطأ، ما يؤدي إلى تشغيل الكاميرا الخاصة به ويرى إرلينغ سينا يتنكر به ويرقص.
وعبّر هالاند عن رأيه بشأن ارتداء سينا زيا وشعرا أصفر ليشبه هالاند، قائلا: "عليك التوقف عن فعل هذا".
وفي النهاية، يحاول هالاند تقليد حركة حجب الحاجب المميزة لـ"ذا روك" لتخويف جون سينا.
ويخوض مانشستر سيتي الجولة التحضيرية لموسم 2024/2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية يوليو حتى الأول من أغسطس، وذلك بعد عودة لاعبيه من الإجازة.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة جمعها الفريق بعد 28 جولة، حقق الانتصار تحت قيادة بيب غوارديولا في 19 لقاء وتعادل في 6 مباريات، وتعرّض للهزيمة في 3 لقاءات.