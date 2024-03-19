بشعر طويل أصفر.. جون سينا يقلد هالاند (فيديو)

في لقطة طريفة، نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي فيديو دعائيا لجولة الفريق في أمريكا، ظهر فيها المصارع الأمريكي الشهير جون سينا وهو يقلد النرويجي إرلينغ هالاند، نجم الفريق.

ويظهر جون سينا في الفيديو بشعر طويل أصفر يشبه هالاند، وينتظر النجم النرويجي في استوديو الفريق تلقي مكالمة من أحد معجبيه.

وقال جون سينا الذي كان يجلس متنكراً على هيئة هالاند: "إرلينغ، أنا جون سينا. كيف حالك؟". فرد إرلينغ بارتباك: "لماذا لا أستطيع رؤيتك؟".